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Najbardziej kontrowersyjny film 2026 roku otrzyma grową wersję. Produkcja zadebiutuje wyłącznie na PlayStation 5

Radosław Krajewski
2026/07/07 12:30
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Do sieci trafił zwiastun i data premiery growej adaptacji.

Uwe Boll przez lata kojarzony był z przenoszeniem gier na ekran, często w sposób, który wywoływał sporo emocji wśród graczy. Teraz sytuacja odwraca się o 180 stopni, gdyż jego film Citizen Vigilante doczeka się oficjalnej adaptacji w formie gry. Produkcja powstaje z myślą o PlayStation 5, a za jej przygotowanie odpowiada niemieckie, niezależne studio Polygon Art.

Citizen Vigilante

Citizen Vigilante – kontrowersyjny film Uwe Bolla otrzyma własną grę

Citizen Vigilante to przypadek dość nietypowy, gdyż trudno nie zauważyć ironii całej sytuacji. Reżyser, który przez lata brał na warsztat znane marki z branży gier, teraz sam doczeka się projektu działającego w drugą stronę. Tym razem to nie gra stanie się filmem, lecz film Uwego Bolla zostanie przeniesiony do interaktywnej formy.

Fabuła gry skupi się na Sandersie, człowieku funkcjonującym w mieście przeżartym przestępczością, korupcją i bezradnością instytucji. Bohater nie jest przedstawiany jako klasyczny wybawca ani bezinteresowny heros. To ktoś, kto w pewnym momencie uznaje, że system przestał działać, a wymierzanie sprawiedliwości staje się sprawą osobistą.

Gracze mają tropić przestępców, odkrywać spisek, mierzyć się z osobami powiązanymi z korupcją i jednocześnie obserwować konsekwencje własnych decyzji. Twórcy podkreślają, że Sanders będzie postacią niejednoznaczną. Dla jednych stanie się bohaterem, dla innych zagrożeniem, które wymknęło się spod kontroli.

Pod względem rozgrywki Citizen Vigilante ma być fabularną grą akcji, stawiającą na intensywne strzelaniny, dynamiczne starcia i brutalny klimat. Polygon Art zapowiada osiem zróżnicowanych misji rozgrywających się w dużym, miejskim środowisku. W trakcie kampanii pojawią się również sekwencje z pojazdami, a całości ma towarzyszyć oryginalna ścieżka dźwiękowa przygotowana na potrzeby filmu.

GramTV przedstawia:

Nie zabraknie też mocniejszych akcentów wizualnych. Opis produkcji wskazuje na mroczną, bezkompromisową oprawę, krew, okaleczenia oraz dekapitacje. Citizen Vigilante celuje więc w brutalną, kinową akcję, która ma pasować do historii samozwańczego stróża sprawiedliwości działającego poza granicami prawa.

Citizen Vigilante zmierza na PlayStation 5 i według karty gry w PlayStation Store premiera została zaplanowana na 17 lipca 2026 roku. Produkcja ma działać w trybie dla jednego gracza, obsługiwać funkcję wibracji kontrolera DualSense i otrzymać optymalizację pod PS5 Pro.

Warto przypomnieć, że kontrowersyjny film Uwe Bolla doczeka się kontynuacji. Zapowiedziano już drugą część Citizen Vigilante.

Źródło:https://store.playstation.com/pl-pl/concept/10015105/

Tagi:

News
data premiery
zwiastun
FPS
strzelanka
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PS Store
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PS5
Uwe Boll
Polygon Art
Citizen Vigilante
growa adaptacja
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
5
Ramirez
Gramowicz
Dzisiaj 14:34

To nie lepiej jakby zrobiono w końcu nowego Punishera? Też mściciel, ale o wiele ciekawszy 

Grze
Gramowicz
Dzisiaj 14:21

​Patrząc na temat nieco z boku i nawiązując do "Vigilante" - ludzie potrzebują mściciela, bo demokratura się po prostu nie sprawdza jako system społeczny. Stąd popularność kina bohaterskiego i twardzieli działających poza systemem lub na granicy prawa (które jest silne dla słabych i słabe dla silnych). Gdyby tak nie było - nie byłoby takiego rozjazdu między recenzjami i komentarzami.

Nie wypowiadam się co do filmu tylko co do tematyki. Wśród ślepców jednooki jest królem. Jeśli nikt nie chce szarpnąć tematu, który za kilka lat doprowadzi do wojen domowych lub co najmniej ostrych zamieszek w krajach zachodniej Europy, a być może i u nas, to ten, który ruszy temat jako pierwszy, będzie prorokiem swoich czasów. Odrzucanym, jak kamień węgielny przez budujących, ale czczonym przez kolejne pokolenia, jako kultowy.

Ale oczywiście mogę się mylić...

Myszasty
Redaktor Naczelny
Dzisiaj 13:49

Nie wierzyłem, że można zrobić większego gniota, niż ten film. 

Tymczasem Polygon Art... :P




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