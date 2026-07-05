To będzie spektakularna gra MMORPG. Nowy zwiastun Aion 2 pokazuje, jak bardzo "rozwiniemy skrzydła"

Nowy zwiastun nosi tytuł Spread Your Wings i, zgodnie z nazwą, mocno eksponuje jeden z najbardziej charakterystycznych elementów serii – swobodne przemierzanie świata w powietrzu.

Niedawno informowaliśmy o ujawnieniu daty premiery Aion 2, a chwilę później poznaliśmy również model biznesowy długo wyczekiwanego MMORPG. Studio NC najwyraźniej nie zamierza zwalniać tempa i konsekwentnie buduje zainteresowanie wokół swojego projektu. Do sieci trafił właśnie nowy materiał promocyjny. Twórcy zachęcają: „Rozwiń swoje skrzydła” Nowy zwiastun nosi tytuł Spread Your Wings i, zgodnie z nazwą, mocno eksponuje jeden z najbardziej charakterystycznych elementów serii – swobodne przemierzanie świata w powietrzu. Towarzyszy temu widowiskowa oprawa muzyczna oraz dynamiczny montaż prezentujący najważniejsze atrakcje, jakie czekają na graczy.

Materiał przypomina również o ogromnej skali świata. Twórcy zapowiadają, że mapa Aion 2 będzie aż 36 razy większa od tej znanej z pierwszej odsłony. Nie zabraknie także licznych instancji, rajdów oraz szerokiego wyboru klas postaci, co ma zapewnić dużą swobodę podczas rozwijania własnego bohatera.

GramTV przedstawia:

Warto przypomnieć, że globalna wersja Aion 2 ukaże się wyłącznie na komputerach osobistych i będzie dostępna między innymi za pośrednictwem Steama. Produkcja ma zostać udostępniona w modelu free-to-play, a twórcy zapowiedzieli również brak cenzury w zachodnim wydaniu gry. Jeżeli dotychczasowe informacje się potwierdzą, Aion 2 zadebiutuje 17 września. Wszystko wskazuje na to, że do tego czasu NC będzie regularnie publikować kolejne materiały, stopniowo odsłaniając najważniejsze elementy jednego z najbardziej wyczekiwanych MMORPG ostatnich lat.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









