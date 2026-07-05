To będzie spektakularna gra MMORPG. Nowy zwiastun Aion 2 pokazuje, jak bardzo "rozwiniemy skrzydła"

Nowy zwiastun nosi tytuł Spread Your Wings i, zgodnie z nazwą, mocno eksponuje jeden z najbardziej charakterystycznych elementów serii – swobodne przemierzanie świata w powietrzu. Towarzyszy temu widowiskowa oprawa muzyczna oraz dynamiczny montaż prezentujący najważniejsze atrakcje, jakie czekają na graczy.
Materiał przypomina również o ogromnej skali świata. Twórcy zapowiadają, że mapa Aion 2 będzie aż 36 razy większa od tej znanej z pierwszej odsłony. Nie zabraknie także licznych instancji, rajdów oraz szerokiego wyboru klas postaci, co ma zapewnić dużą swobodę podczas rozwijania własnego bohatera.
GramTV przedstawia:
Warto przypomnieć, że globalna wersja Aion 2 ukaże się wyłącznie na komputerach osobistych i będzie dostępna między innymi za pośrednictwem Steama. Produkcja ma zostać udostępniona w modelu free-to-play, a twórcy zapowiedzieli również brak cenzury w zachodnim wydaniu gry.
Jeżeli dotychczasowe informacje się potwierdzą, Aion 2 zadebiutuje 17 września. Wszystko wskazuje na to, że do tego czasu NC będzie regularnie publikować kolejne materiały, stopniowo odsłaniając najważniejsze elementy jednego z najbardziej wyczekiwanych MMORPG ostatnich lat.
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