Epic Games Store rozdaje dodatkową grę za darmo. Tytuł tylko dla dorosłych graczy

W sklepie Epic Games ruszyła oferta na jeszcze jedną grę całkowicie za darmo. Oprócz standardowych dwóch darmowych gier, które rozdawane są za tydzień, firma postanowiła zrobić graczom niespodziankę i udostępniła jeszcze jeden tytuł w prezencie. Tym razem użytkownicy mogą za darmo zdobyć Fell in love with coser 5, czyli grę z gatunku FMV, skierowaną wyłącznie do pełnoletnich osób. Seria studia Thermae liczy już kilkanaście odsłon, ale nie są one w żaden sposób ze sobą powiązane. Tym samym niech nie zmyli Was numer przy tytule, gdyż wcale nie trzeba ogrywać poprzednich czterech części. Więcej szczegółów o promocji znajdziecie poniżej.

Fell in love with coser 5 to interaktywna gra wideo z udziałem aktorów. Gra przenosi cię do świata głównego bohatera, gdzie czekają na ciebie złożone interakcje z dziewięcioma pięknymi kobietami. Produkcja nie zawiera jednak elementów romantycznych ani poruszającej fabuły. Jest to dziewiąta interaktywna gra wideo z udziałem aktorów, nakręcona i wyprodukowana przez Thermae Studio. Historia kontynuuje wydarzenia z poprzedniej odsłony. Gracze wreszcie rozpoczynają przygotowaną wcześniej rywalizację, a dziewczyny przebierają się w stroje cosplayowe i zaczynają wchodzić z tobą w bliskie interakcje.

Kolejna darmowa gra w Epic Games Store

Jeżeli jesteście zainteresowani odebraniem za darmo Fell in love with coser 5, to udajcie się pod ten adres. Grę można za darmo zdobyć wyłącznie do 12 lipca do godziny 18:00 czasu polskiego.