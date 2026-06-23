Wyciekła data premiery Aion 2. Mowa o jednym z najgorętszych MMORPG-ów ostatnich lat

Gracze od dawna czekają na powrót legendarnej marki NCSoft. A premiera tuż za rogiem.

W świecie gier MMORPG niewiele marek budzi dziś tak duże zainteresowanie jak Aion 2. Dla wielu fanów gatunku jest to jedna z najbardziej wyczekiwanych premier ostatnich lat, a zarazem próba przywrócenia do życia serii, która przed laty należała do największych konkurentów World of Warcraft. Nic więc dziwnego, że społeczność natychmiast zwróciła uwagę na informację, która pojawiła się w oficjalnym launcherze Purple należącym do NCSoft. Aion 2 z premierą we wrześniu 2026 Według doniesień graczy przy karcie Aion 2 przez krótki czas widniała data premiery: 17 września. Wpis szybko zniknął, ale zdążył zostać udokumentowany. Nie wiadomo, czy był to błąd, przedwczesna publikacja czy kontrolowany przeciek. Wyciek został namierzony przez Mmorpg.pl.

Sama data wydaje się jednak wiarygodna. 17 września przypada w czwartek, a właśnie w środy i czwartki NCSoft często uruchamia swoje największe produkcje. Nawet jeśli termin okaże się nieprawidłowy, wrześniowy debiut wydaje się pewny, ponieważ taki okres premiery był już wcześniej komunikowany przez twórców i jest widoczny na stronie gry.

GramTV przedstawia:

Aion 2 to pełnoprawna kontynuacja Aion: The Tower of Eternity z 2008 roku. Oryginał przez lata należał do najpopularniejszych MMORPG-ów na świecie i był jednym z nielicznych tytułów zdolnych konkurować z World of Warcraft. Gra wyróżniała się widowiskowym systemem lotu, który pozwalał walczyć i eksplorować świat także w powietrzu, a także konfliktem dwóch frakcji – Elyosów i Asmodianów. To właśnie te elementy sprawiły, że Aion zdobył miliony graczy, szczególnie w Azji. Nowa odsłona ma zachować najważniejsze cechy serii, jednocześnie oferując nowoczesną oprawę graficzną, większy świat i bardziej dynamiczną rozgrywkę. W czasach, gdy wysokobudżetowe MMORPG-i pojawiają się coraz rzadziej, Aion 2 jest uznawany za jedną z najważniejszych premier gatunku od wielu lat. Jeśli więc informacje z launchera okażą się prawdziwe, gra zadebiutuje 17 września 2026 roku. Po więcej informacji odsyłamy do strony gry.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









