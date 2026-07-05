Jesse Eisenberg nie chce być już kojarzony ani z Facebookiem, ani z Markiem Zuckerbergiem. Odrzucił powrót do roli

Niedawno pisaliśmy o tym, że kampania promocyjna filmu The Social Reckoning wyraźnie nabiera rozpędu. Wielu fanów szybko zauważyło jednak, że w obsadzie zabrakło Jessego Eisenberga, który w nagrodzonym Oscarem The Social Network wcielił się w Marka Zuckerberga. Teraz aktor postanowił wyjaśnić, dlaczego nie wrócił do tej roli i jaki jest dziś jego stosunek zarówno do założyciela Facebooka, jak i samych mediów społecznościowych.
Dlaczego Jesse Eisenberg nie zagra już właściciela Facebooka?
Podczas spotkania z publicznością na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Karlowych Warach Jesse Eisenberg wrócił wspomnieniami do pracy nad The Social Network. Przyznał, że w czasie powstawania filmu Mark Zuckerberg nie był jeszcze postacią o tak ogromnym znaczeniu, dlatego traktował go przede wszystkim jako ciekawie napisanego bohatera. Dziś jego spojrzenie jest jednak zupełnie inne.
To był po prostu interesujący bohater. Dziś jest już sławny i nie chcę brać udziału w nowym filmie, ponieważ nie chcę być z nim dłużej kojarzony. Naprawdę nie podoba mi się to porównanie.
Aktor nie ukrywa również krytycznego stosunku do samego Zuckerberga.
Widzę, że osoba, która stworzyła tę stronę internetową, nie jest kimś, kto troszczy się o ludzi. Jeśli to właśnie ten człowiek stworzył taki świat, to ja nie chcę w nim żyć.
To właśnie z tego powodu Eisenberg nie zdecydował się wrócić do roli w The Social Reckoning, mimo że przez długi czas jego nazwisko pojawiało się w spekulacjach dotyczących obsady. Podczas rozmowy aktor zdradził również, że sam od lat nie korzysta z mediów społecznościowych. Jak przyznał, nie czuje potrzeby dzielenia się swoim życiem w internecie.
GramTV przedstawia:
Nie ma mnie na Facebooku, Twitterze ani żadnym innym portalu. To wszystko mnie przeraża. Już samo publiczne mówienie o sobie wydaje mi się wystarczająco krępujące.
Warto przypomnieć, że The Social Reckoning nie będzie bezpośrednią kontynuacją The Social Network, lecz nową historią inspirowaną kolejnym etapem rozwoju Facebooka i jego wpływem na współczesny świat. Za scenariusz i reżyserię odpowiada ponownie Aaron Sorkin, jednak tym razem w Marka Zuckerberga wcieli się Jeremy Strong. Wszystko wskazuje więc na to, że Jesse Eisenberg definitywnie zamknął ten rozdział swojej kariery.
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