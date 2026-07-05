Jesse Eisenberg nie chce być już kojarzony ani z Facebookiem, ani z Markiem Zuckerbergiem. Odrzucił powrót do roli

Niedawno pisaliśmy o tym, że kampania promocyjna filmu The Social Reckoning wyraźnie nabiera rozpędu. Wielu fanów szybko zauważyło jednak, że w obsadzie zabrakło Jessego Eisenberga, który w nagrodzonym Oscarem The Social Network wcielił się w Marka Zuckerberga. Teraz aktor postanowił wyjaśnić, dlaczego nie wrócił do tej roli i jaki jest dziś jego stosunek zarówno do założyciela Facebooka, jak i samych mediów społecznościowych.

Dlaczego Jesse Eisenberg nie zagra już właściciela Facebooka?

Podczas spotkania z publicznością na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Karlowych Warach Jesse Eisenberg wrócił wspomnieniami do pracy nad The Social Network. Przyznał, że w czasie powstawania filmu Mark Zuckerberg nie był jeszcze postacią o tak ogromnym znaczeniu, dlatego traktował go przede wszystkim jako ciekawie napisanego bohatera. Dziś jego spojrzenie jest jednak zupełnie inne.