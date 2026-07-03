Nowe Gwiezdne wojny w pierwszym zwiastunie. Potwierdzono datę premiery kolejnej produkcji ze Star Wars

Ujawniono nowe szczegóły nadchodzącego serialu z Gwiezdnych wojen.

Lucasfilm pokazał pierwszy zwiastun serialu Star Wars: Visions Presents - The Ninth Jedi, który rozwinie jedną z najciekawszych historii z antologii Gwiezdne wojny: Wizje. Produkcja skupi się na dalszych losach Lah Kary, młodej bohaterki wrażliwej na Moc, która dopiero rozpoczyna swoją drogę jako Jedi. Jej najważniejszym celem pozostaje odnalezienie i uratowanie ojca, Lah Zhimy, mistrza tworzenia mieczy świetlnych, porwanego wcześniej przez łowców Jedi. Zwiastun oraz plakat nadchodzącego anime ze świata Star Wars zobaczycie poniżej. Star Wars: Visions Presents - The Ninth Jedi – pierwszy zwiastun i plakat nowego anime ze świata Gwiezdnych wojen Nowy serial limitowany będzie spin-offem odcinka The Ninth Jedi z pierwszego sezonu Gwiezdne wojny: Wizje oraz kontynuacją historii przedstawionej w epizodzie The Ninth Jedi: Child of Hope z trzeciej serii antologii. Tym razem Kara będzie kontynuować szkolenie pod okiem Margrave’a Juro, a razem z nim oraz innymi uczniami Jedi wyruszy na niebezpieczną misję ratunkową. Na drodze bohaterów ponownie staną łowcy Jedi, przed którymi Kara musi się ukrywać, jeśli chce dotrzeć do ojca.

Zwiastun oraz plakat promujące Star Wars: Visions Presents – The Ninth Jedi zaprezentowano podczas Anime Expo 2026 w Los Angeles Convention Center. Na scenie pojawili się twórca Kenji Kamiyama, reżyser Shunsuke Tada oraz producent Hitoshi Ito, którzy opowiedzieli o nadchodzącym projekcie. Serial powstaje jako ośmioodcinkowa limitowana seria anime, przygotowywana przez Lucasfilm we współpracy ze studiem Production I.G.

GramTV przedstawia:

W angielskiej wersji językowej powróci kilku aktorów znanych już fanom tej historii. W obsadzie znaleźli się: Kimiko Glenn jako Kara, Andrew Kishino jako Juro, Masi Oka jako Ethan, Patrick Seitz jako Homen, JP Karliak jako Gramps, Simu Liu jako Lah Zhima oraz Neil Kaplan w roli narratora. Dołączą do nich także nowe głosy, w tym Feodor Chin jako Gennoh, Young Mazino jako Nawaam, Chase Sui Wonders jako Tafflah oraz Keone Young jako Kwana. Za scenariusz Star Wars: Visions Presents – The Ninth Jedi odpowiada Mitsuyasu Sakai. Producentami wykonawczymi serialu są James Waugh, Jacqui Lopez, Josh Rimes, Justin Leach oraz Mitsuhisa Ishikawa. Funkcję koproducentów pełnią Hitoshi Ito, Shirasaki oraz Caroline Keller. Premiera serialu została zaplanowana na 5 sierpnia 2026 roku na Disney+. Tego dnia do widzów trafią wszystkie odcinki.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

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