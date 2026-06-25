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Nowy materiał z Aion 2 ujawnia model biznesowy produkcji. Poznaliśmy także różne funkcje przed wrześniową premierą

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/06/25 19:00
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Poznaliśmy mnóstwo szczegółów dotyczących nadchodzącego Aion 2, w tym model biznesowy.

Twórcy Aion 2 opublikowali nowy materiał wideo, w którym przedstawili najważniejsze informacje dotyczące gry oraz potwierdzili model monetyzacji przed światową premierą zaplanowaną na wrzesień. Zachodni fani MMORPG wiedzieli już od pewnego czasu, że Aion 2 trafi również na rynki poza Koreą, jednak wciąż pojawiało się wiele pytań dotyczących zawartości i modelu biznesowego produkcji. Najnowszy film deweloperski ma rozwiać większość tych wątpliwości.

Aion 2
Aion 2

Poznaliśmy mnóstwo szczegółów na temat Aion 2

W materiale twórcy szczegółowo przedstawili najważniejsze elementy gry. Aion 2 zaoferuje:

  • osiem klas postaci
  • otwarty świat bez ekranów ładowania
  • możliwość podróżowania po lądzie, w powietrzu i pod wodą
  • rozbudowane opcje personalizacji bohatera
  • system zwierzaków i towarzyszy

Deweloperzy zaprezentowali również aktywności PvE i PvP, które mają stanowić jeden z filarów rozgrywki. Wśród najważniejszych atrakcji znalazło się ponad 200 lochów do eksploracji, szczeliny międzywymiarowe umożliwiające czasowe inwazje na terytoria wrogiej frakcji oraz wielkoskalowe bitwy o artefakty w Otchłani. Twórcy podkreślają, że Aion 2 ma oferować zarówno bogatą zawartość dla graczy preferujących PvE, jak i rozbudowane aktywności PvP.

Najważniejszą częścią prezentacji okazały się jednak szczegóły dotyczące zarabiania na grze. Globalna wersja Aion 2 otrzyma sklep z przedmiotami kosmetycznymi, w którym będzie można kupować skrzydła, skórki i zwierzaki. Gra będzie posiadała przepustkę bojową z darmową i płatną ścieżką nagród, oferującą dodatkowe przedmioty i elementy kosmetyczne, a także pojedynczą, opcjonalną subskrypcję kosztującą 15 dolarów miesięcznie. Według deweloperów abonament rozszerzy zaangażowanie graczy w główne systemy gry i odblokuje pełny dostęp do ekonomii napędzanej przez samych graczy. Oznacza to, że subskrypcja nie będzie obowiązkowa, ale zapewni dodatkowe korzyści związane z funkcjonowaniem gospodarki w grze.

GramTV przedstawia:

Studio zapowiedziało, że w najbliższych miesiącach, poprzedzających wrześniową premierę, gracze mogą spodziewać się kolejnych materiałów i szczegółów dotyczących Aion 2. Deweloperzy zapewnili również, że zamierzają nadal odpowiadać na pytania społeczności i stopniowo ujawniać nowe informacje na temat jednego z najbardziej wyczekiwanych MMORPG najbliższych miesięcy.

Jeśli macie ochotę zobaczyć całą prezentację dotyczącą Aion 2 to poniżej znajdziecie właściwe wideo:

Źródło:https://massivelyop.com/2026/06/25/new-aion-2-dev-video-confirms-monetization-plans-and-features-for-the-september-global-launch/

Tagi:

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RPG
MMORPG
abonament
fantasy
Aion
gra sieciowa
MMO
gra wieloosobowa
monetyzacja
Aion 2
model biznesowy
Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

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