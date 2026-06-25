Nowy materiał z Aion 2 ujawnia model biznesowy produkcji. Poznaliśmy także różne funkcje przed wrześniową premierą

Twórcy Aion 2 opublikowali nowy materiał wideo, w którym przedstawili najważniejsze informacje dotyczące gry oraz potwierdzili model monetyzacji przed światową premierą zaplanowaną na wrzesień. Zachodni fani MMORPG wiedzieli już od pewnego czasu, że Aion 2 trafi również na rynki poza Koreą, jednak wciąż pojawiało się wiele pytań dotyczących zawartości i modelu biznesowego produkcji. Najnowszy film deweloperski ma rozwiać większość tych wątpliwości.

Deweloperzy zaprezentowali również aktywności PvE i PvP, które mają stanowić jeden z filarów rozgrywki. Wśród najważniejszych atrakcji znalazło się ponad 200 lochów do eksploracji, szczeliny międzywymiarowe umożliwiające czasowe inwazje na terytoria wrogiej frakcji oraz wielkoskalowe bitwy o artefakty w Otchłani. Twórcy podkreślają, że Aion 2 ma oferować zarówno bogatą zawartość dla graczy preferujących PvE, jak i rozbudowane aktywności PvP.

Najważniejszą częścią prezentacji okazały się jednak szczegóły dotyczące zarabiania na grze. Globalna wersja Aion 2 otrzyma sklep z przedmiotami kosmetycznymi, w którym będzie można kupować skrzydła, skórki i zwierzaki. Gra będzie posiadała przepustkę bojową z darmową i płatną ścieżką nagród, oferującą dodatkowe przedmioty i elementy kosmetyczne, a także pojedynczą, opcjonalną subskrypcję kosztującą 15 dolarów miesięcznie. Według deweloperów abonament rozszerzy zaangażowanie graczy w główne systemy gry i odblokuje pełny dostęp do ekonomii napędzanej przez samych graczy. Oznacza to, że subskrypcja nie będzie obowiązkowa, ale zapewni dodatkowe korzyści związane z funkcjonowaniem gospodarki w grze.