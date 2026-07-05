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Jeden z największych bokserów w historii doczekał się własnego serialu. Amazon pokazał pierwszy zwiastun

Jakub Piwoński
2026/07/05 16:00
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Muhammad Ali – legendarny bokser bohaterem serialu.

Muhammad Ali będzie bohaterem serialu. Prime Video zaprezentowało pierwszy zwiastun The Greatest, zapowiadając produkcję, która ma opowiedzieć nie tylko o legendarnym pięściarzu, ale również o człowieku stojącym za sportową ikoną.

The Greatest
The Greatest

The Greatest – serial o legendzie boksu już jesienią na Amazon Prime Video

Amazon oficjalnie rozpoczął kampanię promocyjną The Greatest, ujawniając pierwszy teaser serialu podczas festiwalu ESSENCE Festival of Culture w Nowym Orleanie. Produkcja zadebiutuje na platformie Prime Video już 4 listopada. To zarazem pierwszy autoryzowany serial o Muhammadzie Alim. Warto jednak przypomnieć, że historia boksera była już podejmowana w filmie biograficznym pt. Ali z Willem Smithem w roli głównej.

W główną rolę w nowej produkcji wciela się Jaalen Best, który na pierwszych materiałach promocyjnych prezentuje się niezwykle przekonująco jako Muhammad Ali. Nad projektem czuwa między innymi Lonnie Ali, wdowa po mistrzu świata, pełniąca funkcję producentki wykonawczej. Dzięki temu serial ma pokazać nie tylko największe sportowe triumfy Aliego, ale również jego działalność społeczną, życie prywatne i wpływ, jaki wywarł na kolejne pokolenia.

GramTV przedstawia:

Za stworzenie serialu odpowiada Ben Watkins, który pełni funkcję scenarzysty, showrunnera i producenta wykonawczego. W realizację zaangażowali się również producenci związani z wytwórnią Outlier Society należącą do Michaela B. Jordana, a także Roc Nation. Choć teaser nie zdradza zbyt wielu szczegółów fabuły, wyraźnie sugeruje, że twórcy zamierzają przedstawić historię Muhammada Aliego w znacznie szerszym kontekście niż tylko kolejne walki na ringu.

Źródło:https://deadline.com/2026/07/muhammad-ali-series-the-greatest-sets-prime-video-release-date-first-look-teaser-1236973883/

Tagi:

Popkultura
zwiastun
serial
Amazon
sport
boks
Amazon Prime Video
serial biograficzny
zapowiedź serialu
Bokser
The Greatest
Muhammad Ali
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




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