Jeden z największych bokserów w historii doczekał się własnego serialu. Amazon pokazał pierwszy zwiastun

Muhammad Ali będzie bohaterem serialu. Prime Video zaprezentowało pierwszy zwiastun The Greatest, zapowiadając produkcję, która ma opowiedzieć nie tylko o legendarnym pięściarzu, ale również o człowieku stojącym za sportową ikoną.

The Greatest – serial o legendzie boksu już jesienią na Amazon Prime Video

Amazon oficjalnie rozpoczął kampanię promocyjną The Greatest, ujawniając pierwszy teaser serialu podczas festiwalu ESSENCE Festival of Culture w Nowym Orleanie. Produkcja zadebiutuje na platformie Prime Video już 4 listopada. To zarazem pierwszy autoryzowany serial o Muhammadzie Alim. Warto jednak przypomnieć, że historia boksera była już podejmowana w filmie biograficznym pt. Ali z Willem Smithem w roli głównej.