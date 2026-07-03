Pięć gier za darmo do sprawdzenia na Xboxie. Na liście Diablo 4 oraz ostatnie Call of Duty

Podczas weekendu posiadacze Xboxa mogą zagrać w kilka tytułów całkowicie za darmo.

Xbox szykuje wyjątkowo mocny weekend dla graczy. W ramach najnowszej odsłony Free Play Days można sprawdzić kilka produkcji bez dodatkowych opłat, a do tego dochodzi osobny weekend z Battlefield 6, który formalnie nie jest częścią programu, ale również pozwala przetestować grę za darmo. Xbox Free Play Days – Diablo 4 i Call of Duty: Black Ops 7 na liście darmowych gier do ogrania przez weekend Akcja potrwa od 2 do 5 lipca i tym razem obejmuje pięć oficjalnych tytułów dostępnych w Free Play Days. Na liście znalazły się: Call of Duty: Black Ops 7, Demonschool, Diablo 4, Ikonei Island: An Earthlock Adventure oraz The Stone of Madness. Warto jednak pamiętać, że nie wszystkie gry są dostępne w pełnym zakresie.

W przypadku Call of Duty: Black Ops 7 gracze mogą sprawdzić wyłącznie tryb wieloosobowy oraz tryb Zombies. Demonschool i The Stone of Madness udostępniono natomiast w formie dwugodzinnych wersji próbnych. Diablo 4 oraz Ikonei Island: An Earthlock Adventure pozwalają z kolei spędzić weekend z zupełnie innym klimatem, od mrocznego hack and slasha po spokojniejszą, przygodową eksplorację wyspy.

GramTV przedstawia:

Osobną atrakcją jest Battlefield 6. Gra nie została oficjalnie włączona do Free Play Days, ale na Xbox Store można uzyskać dostęp do darmowej wersji próbnej przez Battlefield REDSEC. Test obejmuje pięć trybów oraz cztery mapy i pozostanie dostępny do początku przyszłego tygodnia. Co istotne, większość udostępnionych gier nie wymaga aktywnego abonamentu Xbox Game Pass. Wyjątkiem jest Ikonei Island: An Earthlock Adventure, które działa już z podstawową subskrypcją Essential. To dobra wiadomość dla osób, które chcą sprawdzić kilka tytułów bez większych zobowiązań. Weekendowe granie można też potraktować jako okazję do zakupów. Większość produkcji z aktualnej oferty została przeceniona w Xbox Store, a najtańszą pozycją w zestawieniu jest The Stone of Madness. Jeśli któryś z tytułów przypadnie Wam do gustu, możecie więc od razu dodać go na stałe do swojej biblioteki.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

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