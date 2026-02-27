Zaloguj się lub Zarejestruj

Jeden z najbardziej kontrowersyjnych filmów w dziejach wraca. Zakazany klasyk doczekał się nowej wersji

Jakub Piwoński
2026/02/27 19:20
Oryginał był zakazany w kilku krajach. Czy remake powtórzy skandal sprzed lat? Właśnie pokazano pierwszy zwiastun.

Pisaliśmy o filmie już wcześniej – wracamy, bo rusza jego promocja. Do sieci trafił pierwszy pełnoprawny zwiastun nowej wersji Faces of Death – jednego z najbardziej kontrowersyjnych filmów w historii kina grozy. Oryginał z 1978 roku, stylizowany na dokument prezentujący rzekomo autentyczne sceny śmierci, był zakazywany w kilku krajach i przez lata funkcjonował jako owiany złą sławą kultowy tytuł z pogranicza horroru i exploitation.

Faces of Death
Faces of Death

Faces of Death – pierwszy zwiastun szokującego horroru

Za remake odpowiada Daniel Goldhaber, twórca głośnych i bezkompromisowych produkcji. Nowy film otrzymał od amerykańskiej organizacji Motion Picture Association kategorię R za mocną, krwawą przemoc, sceny gore, treści seksualne, nagość, wulgarny język i motywy narkotykowe. To jasny sygnał, że twórcy nie zamierzają łagodzić wymowy projektu.

Remake ma być współczesną reinterpretacją historii. Fabuła koncentruje się na moderatorce serwisu przypominającego YouTube, która natrafia na grupę odtwarzającą morderstwa znane z pierwowzoru. W dobie deepfake’ów i dezinformacji granica między fikcją a rzeczywistością zaczyna się zacierać – a pytanie, czy oglądane materiały są prawdziwe, staje się kluczowe.

W obsadzie znaleźli się m.in. Dacre Montgomery, Barbie Ferreira, Josie Totah oraz Charli XCX. Produkcja była gotowa już w 2024 roku, przeszła dokrętki i – według nieoficjalnych informacji – bardzo dobrze wypadła na pokazach testowych, choć część producentów miała uważać ją za zbyt eksperymentalną.

Czy nowa wersja powtórzy rozgłos i wywoła podobny skandal jak oryginał? Wszystko wskazuje na to, że twórcy celują w równie mocne reakcje widzów. Film trafi do szerokiej dystrybucji 10 kwietnia dzięki IFC i Shudder.

