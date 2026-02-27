Jeden z najbardziej kontrowersyjnych filmów w dziejach wraca. Zakazany klasyk doczekał się nowej wersji

Oryginał był zakazany w kilku krajach. Czy remake powtórzy skandal sprzed lat? Właśnie pokazano pierwszy zwiastun.

Pisaliśmy o filmie już wcześniej – wracamy, bo rusza jego promocja. Do sieci trafił pierwszy pełnoprawny zwiastun nowej wersji Faces of Death – jednego z najbardziej kontrowersyjnych filmów w historii kina grozy. Oryginał z 1978 roku, stylizowany na dokument prezentujący rzekomo autentyczne sceny śmierci, był zakazywany w kilku krajach i przez lata funkcjonował jako owiany złą sławą kultowy tytuł z pogranicza horroru i exploitation.

Faces of Death – pierwszy zwiastun szokującego horroru

Za remake odpowiada Daniel Goldhaber, twórca głośnych i bezkompromisowych produkcji. Nowy film otrzymał od amerykańskiej organizacji Motion Picture Association kategorię R za mocną, krwawą przemoc, sceny gore, treści seksualne, nagość, wulgarny język i motywy narkotykowe. To jasny sygnał, że twórcy nie zamierzają łagodzić wymowy projektu.