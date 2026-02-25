Gray Zone Warfare zmienia kurs. Teraz to taktyczny shooter „PvE-First”

Twórcy Gray Zone Warfare zaktualizowali opis swojej produkcji na Steamie, wprowadzając termin rzadko spotykany w świecie hardkorowych strzelanek – już wcześniej mogliśmy nieco usłyszeć o planowanej zmianie. Gra, która zaczynała jako „extraction shooter z twistem”, jest teraz oficjalnie definiowana jako „High-Stakes PvE-First Open-World Tactical Shooter”.

Gray Zone Warfare – co oznacza „PvE-First” w praktyce?

Decyzja o postawieniu PvE na pierwszym miejscu to efekt obserwacji trendów rynkowych oraz preferencji graczy: Choć tryby PvP (gracz kontra gracz) nadal pozostają w grze i będą rozwijane, główny nacisk w projektowaniu misji, świata i mechanik zostaje przesunięty na starcia z zaawansowaną sztuczną inteligencją. Marek Rabas, szef MADFINGER Games, podkreśla, że studio chce skupić się na „niesamowitych momentach i historiach”, które generuje świat gry. Model PvE-first pozwala na głębszą imersję bez ciągłego strachu przed „toksycznymi” zachowaniami innych graczy, zachowując jednocześnie wysoki poziom trudności i realizmu. Ruch ten wpisuje się w szerszy trend widoczny w branży – np. Escape from Tarkov od dłuższego czasu z powodzeniem prowadzi osobny moduł PvE, który przyciągnął tysiące użytkowników.