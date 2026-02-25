Mortal Kombat 2 zaprasza do obejrzenia turnieju w nowym zwiastunie. To będzie brutalna bijatyka

Warner Bros. udostępniło nowy zwiastun i plakat drugiej części Mortal Kombat.

Wreszcie nadszedł nowy zwiastun Mortal Kombat 2. Po kilku przełożonych premierach, film zmierza do kin już na początku maja, a teraz otrzymaliśmy nową zapowiedź nadchodzącego krwawego turnieju. Po poniższym materiale nie ma żadnych wątpliwości, że fani otrzymają równie efektowne, a przy tym brutalne starcia, jak te znane z gier. Mortal Kombat 2 – nowy zwiastun wyczekiwanego filmu Nowy zwiastun mocno akcentuje rozbudowę uniwersum i wprowadzenie postaci doskonale znanych z gier. W obsadzie znaleźli się Karl Urban jako Johnny Cage, Adeline Rudolph w roli Kitany, Tati Gabrielle jako Jade oraz Martyn Ford jako Shao Kahn. Do swojej roli z pierwszej części powraca Joe Taslim, tym razem jako Noob Saibot. Za kamerą ponownie stanął Simon McQuoid, a scenariusz napisał Jeremy Slater.

Produkcja z 2021 roku, czyli Mortal Kombat, skupiała się głównie na wprowadzeniu nowego bohatera Cole’a Younga i budowaniu fundamentów świata. Kontynuacja ma pójść o krok dalej i w pełni wykorzystać potencjał marki. Jeremy Slater podkreślał wcześniej, że twórcy nie chcieli ponownie odkładać turnieju na później. Byłem nieugięty w kwestii tego, że turniej musi znaleźć się w tym filmie. Nie możemy kazać ludziom czekać na kolejną część i mówić im, żeby wrócili dopiero na finał.

Jednym z najmocniejszych punktów zwiastuna jest pierwsze spojrzenie na Kitanę. W jednej ze scen Johnny Cage żartuje, że nie czuje się komfortowo, uderzając kobietę, na co wojowniczka szybko daje mu do zrozumienia, że nie będzie miał takiej okazji. Relacja między Kitaną a Jade ma być jednym z emocjonalnych filarów historii. W grach przyjaźń Kitany i Jade od lat stanowi jeden z ważniejszych wątków, szczególnie w kontekście wpływu Shao Kahna i zasad Outworld. Wszystko wskazuje na to, że filmowa kontynuacja mocno skupi się na tym konflikcie. Co ciekawe, jeszcze przed premierą drugiej części studio potwierdziło prace nad trzecią odsłoną serii. Decyzja miała zapaść po analizie potencjału finansowego marki, a ogromne zainteresowanie pierwszymi materiałami promocyjnymi tylko wzmocniło wiarę w przyszłość cyklu. Wstępne pokazy testowe wypadły bardzo pozytywnie. Producent Greg Russo wspominał reakcje publiczności, porównując je do seansów Avengers: Koniec gry. Przypomnijmy, że Mortal Kombat 2 zadebiutuje dopiero 8 maja bieżącego roku.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.