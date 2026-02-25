Mortal Kombat 2 zaprasza do obejrzenia turnieju w nowym zwiastunie. To będzie brutalna bijatyka

Warner Bros. udostępniło nowy zwiastun i plakat drugiej części Mortal Kombat.
Wreszcie nadszedł nowy zwiastun Mortal Kombat 2. Po kilku przełożonych premierach, film zmierza do kin już na początku maja, a teraz otrzymaliśmy nową zapowiedź nadchodzącego krwawego turnieju. Po poniższym materiale nie ma żadnych wątpliwości, że fani otrzymają równie efektowne, a przy tym brutalne starcia, jak te znane z gier.
Mortal Kombat 2 – nowy zwiastun wyczekiwanego filmu
Nowy zwiastun mocno akcentuje rozbudowę uniwersum i wprowadzenie postaci doskonale znanych z gier. W obsadzie znaleźli się Karl Urban jako Johnny Cage, Adeline Rudolph w roli Kitany, Tati Gabrielle jako Jade oraz Martyn Ford jako Shao Kahn. Do swojej roli z pierwszej części powraca Joe Taslim, tym razem jako Noob Saibot. Za kamerą ponownie stanął Simon McQuoid, a scenariusz napisał Jeremy Slater.
Produkcja z 2021 roku, czyli Mortal Kombat, skupiała się głównie na wprowadzeniu nowego bohatera Cole’a Younga i budowaniu fundamentów świata. Kontynuacja ma pójść o krok dalej i w pełni wykorzystać potencjał marki. Jeremy Slater podkreślał wcześniej, że twórcy nie chcieli ponownie odkładać turnieju na później.
Byłem nieugięty w kwestii tego, że turniej musi znaleźć się w tym filmie. Nie możemy kazać ludziom czekać na kolejną część i mówić im, żeby wrócili dopiero na finał.
Jednym z najmocniejszych punktów zwiastuna jest pierwsze spojrzenie na Kitanę. W jednej ze scen Johnny Cage żartuje, że nie czuje się komfortowo, uderzając kobietę, na co wojowniczka szybko daje mu do zrozumienia, że nie będzie miał takiej okazji. Relacja między Kitaną a Jade ma być jednym z emocjonalnych filarów historii.
W grach przyjaźń Kitany i Jade od lat stanowi jeden z ważniejszych wątków, szczególnie w kontekście wpływu Shao Kahna i zasad Outworld. Wszystko wskazuje na to, że filmowa kontynuacja mocno skupi się na tym konflikcie.
