To będzie nowe Stranger Things? Disney adaptuje bestsellerowe science fiction dla młodzieży

Nad projektem czuwać będzie sam Ryan Coogler, który równolegle pracuje nad nową wersją Z Archiwum X.

Po zdobyciu Oscara za Grzeszników, Ryan Coogler konsekwentnie rozwija swoją karierę. W planach ma trzecią Czarną panterę. Tworzy właśnie nowe Z Archiwum X. I najwyraźniej, rozbudowuje swoje zaplecze projektów dla Disney+. Jak wynika z najnowszych informacji, twórca pracuje nad kolejną produkcją – serialową adaptacją popularnej serii książek Animorphs. Ryan Coogler zaadaptuje bestsellerowe science fiction dla Disney Projekt znajduje się na wczesnym etapie rozwoju, a za scenariusz odpowiada Bayan Wolcott. Coogler pełni funkcję producenta wykonawczego wraz z zespołem Proximity Media, co oznacza, że to kolejna produkcja powstająca w ramach jego współpracy z Disneyem. Równolegle rozwijany jest reboot Z Archiwum X, nad którym również czuwa reżyser.

Animorphs to jedna z najbardziej rozpoznawalnych serii młodzieżowego science fiction lat 90., stworzona przez Katherine Applegate i Michaela Granta. Opowieść skupia się na grupie nastolatków, którzy odkrywają, że Ziemia jest potajemnie przejmowana przez pasożytniczą rasę obcych – Yeerków. Bohaterowie otrzymują zdolność zmieniania się w dowolne zwierzę, co pozwala im prowadzić tajną walkę z najeźdźcami. W tle mamy jednak nie tylko wojnę o losy świata, ale też typowe problemy dorastania – szkołę, relacje i codzienne życie, które trzeba pogodzić z niezwykłą misją.

Seria książek cieszyła się ogromną popularnością – sprzedano ponad 35 milionów egzemplarzy na całym świecie, a między 1998 a 2000 rokiem doczekała się już jednej telewizyjnej adaptacji. Próba stworzenia filmu w 2020 roku ostatecznie nie doszła jednak do skutku. Nowy projekt wpisuje się w szerszą strategię Disney+, które coraz chętniej sięga po literaturę młodzieżową. Platforma rozwija już m.in. Percy Jackson i bogowie olimpijscy czy planowaną adaptację cyklu Eragon. Dla Cooglera to kolejny dowód na rosnącą pozycję w branży telewizyjnej. Po sukcesach filmowych i nagrodach za produkcje kinowe, twórca coraz mocniej zaznacza swoją obecność także w świecie seriali. Jeśli Animorphs doczeka się realizacji, może stać się jednym z ciekawszych projektów science fiction skierowanych do młodszej widowni. I wypełnić lukę po Stranger Things.

