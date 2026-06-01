Pominięty serial science fiction od Stephena Kinga wróci z drugim sezonem. I to szybciej niż przewidywano

Dobre wieści dla fanów tego serialu.

Fani twórczości Stephena Kinga mogą szykować się na nowy rozdział serialowej adaptacji jego dzieła. Wszystko wskazuje na to, że prace nad drugim sezonem serialu The Institute zmierzają ku końcowi. Najnowszymi informacjami podzielił się Ben Barnes, który ujawnił na Instagramie, że ekipa jest już na finiszu zdjęć do nowych odcinków. The Institute – drugi sezon serialu science fiction już prawie nakręcony The Institute to jedna z nowszych telewizyjnych adaptacji prozy Stephena Kinga. Serial opowiada historię grupy dzieci obdarzonych zdolnościami telepatycznymi i telekinetycznymi, które trafiają do tajemniczej placówki znanej jako Instytut. Tam ich niezwykłe moce są wykorzystywane pod pretekstem działania dla dobra ludzkości. Produkcja od początku przyciągała uwagę widzów dzięki połączeniu klimatu znanego ze Stranger Things z motywami kojarzonymi z historiami o mutantach z uniwersum X Men.

Choć pierwszy sezon nie stał się globalnym fenomenem i nie zaliczył ogromnej oglądalności, zdobył uznanie fanów Stephena Kinga i został doceniony jako udana ekranizacja jego powieści. Teraz największe emocje budzi fakt, że kontynuacja nie będzie już opierać się bezpośrednio na książkowym materiale źródłowym. Pierwszy sezon w dużej mierze wyczerpał fabułę oryginalnej powieści, dlatego twórcy zdecydowali się stworzyć całkowicie nową historię. Oznacza to, że nawet osoby doskonale znające książkę nie będą wiedziały, czego spodziewać się po kolejnych odcinkach.

To właśnie ten element sprawia, że drugi sezon wydaje się szczególnie interesujący. Produkcja zachowa fundamenty stworzone przez Kinga, ale jednocześnie rozwinie własne pomysły i wątki fabularne. Dzięki temu serial zajmuje nietypowe miejsce wśród telewizyjnych adaptacji autora. Nie jest już wyłącznie wiernym przeniesieniem książki na ekran, ale nie można go też porównywać do całkowicie autorskich projektów osadzonych w świecie Kinga. Twórcy już w pierwszym sezonie wprowadzili pewne zmiany względem literackiego pierwowzoru, które miały przygotować grunt pod dalszy rozwój historii. Wszystko wskazuje na to, że nowe odcinki wykorzystają te elementy, oferując świeże spojrzenie na świat dzieci obdarzonych nadnaturalnymi zdolnościami. Motyw młodych bohaterów posiadających niezwykłe moce i wykorzystywanych przez tajemniczą organizację od lat cieszy się popularnością w gatunku science fiction. W przypadku The Institute ma on jednak szansę zyskać nowy wymiar właśnie dzięki odejściu od gotowego materiału źródłowego. Jeśli zdjęcia rzeczywiście są już bliskie zakończenia, premiery drugiego sezonu można spodziewać się stosunkowo niedługo. Dla fanów Stephena Kinga, a także widzów lubiących seriale pokroju Stranger Things, może to być jedna z ciekawszych premier science fiction w nadchodzących miesiącach.

Radosław Krajewski

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.