Zapomniane science fiction dołącza do wielkiego uniwersum. Cztery kultowe sci-fi połączone w jedną serię

To teraz nakręcić z tego ekranizację i otrzymamy serię, która będzie mogła rywalizować z MCU.

Po latach nieobecności jedna z najbardziej charakterystycznych marek zabawek i kreskówek lat 80. otrzymuje nowe życie. M.A.S.K. oficjalnie staje się częścią Energon Universe, wspólnego świata komiksowego skupiającego już serie Transformers, G.I. Joe oraz Void Rivals. Za rozbudowę tego uniwersum odpowiada między innymi Robert Kirkman, twórca Niezwyciężonego i The Walking Dead. Energon Universe – kultowa seria M.A.S.K. dołączyła do wielkiego uniwersum science fiction M.A.S.K., czyli Mobile Armored Strike Kommand, zadebiutowało w 1985 roku jako linia zabawek firmy Kenner Toys. Seria wyróżniała się połączeniem elementów znanych z Transformers i G.I. Joe. Bohaterowie korzystali z pojazdów wyglądających jak zwykłe samochody, ciężarówki czy motocykle, które po aktywacji ujawniały ukryte funkcje, takie jak skrzydła, silniki odrzutowe czy zaawansowane uzbrojenie.

Fabuła skupiała się na walce organizacji M.A.S.K. z przestępczą grupą VENOM dowodzoną przez Milesa Mayhema. Marka doczekała się trzech fal zabawek, serialu animowanego oraz komiksów wydawanych przez DC Comics. Pod koniec lat 80. projekt został jednak zakończony. Późniejsza próba wskrzeszenia serii w połowie poprzedniej dekady nie zdobyła większej popularności. Obecnie prawa do marki znajdują się w rękach Hasbro, które przejęło Kenner. Dzięki temu M.A.S.K. znalazło się pod tym samym dachem co Transformers i G.I. Joe, co otworzyło drogę do stworzenia wspólnego uniwersum. Nowa seria komiksowa powstaje nakładem Image Comics oraz Skybound Entertainment. Za scenariusz odpowiada Dan Watters, znany między innymi z Batman: Dark Patterns, a rysunki przygotowuje Pye Parr. Co ciekawe, niektórzy bohaterowie M.A.S.K., w tym lider Matt Trakker, pojawiali się już wcześniej w innych tytułach Energon Universe.

Pierwszą pełną zapowiedź powrotu marki czytelnicy mogli zobaczyć podczas tegorocznego Free Comic Book Day w specjalnym zeszycie Energon Universe Sampler. Historia ponownie przedstawiła Milesa Mayhema, który przemierza świat w poszukiwaniu nowych sojuszników, obiecując im władzę i siłę. Jednocześnie pokazano pierwsze kroki Matta Trakkera oraz formowanie się zespołu M.A.S.K.. Twórcy podkreślają, że nowa wersja serii nie będzie jedynie nostalgicznym odświeżeniem. Dan Watters stawia na pogłębienie postaci i ich motywacji. W klasycznej kreskówce Miles Mayhem był po prostu złoczyńcą marzącym o podboju świata. Teraz jego charakter został rozbudowany. Bohater zmaga się z obsesją dotyczącą zagrożenia ze strony obcych oraz tajemniczej substancji znanej jako Energon, która stanowi fundament całego wspólnego uniwersum. Sam Energon Universe okazał się jednym z największych sukcesów ostatnich lat na rynku komiksowym. Sprzedaż serii osiąga wyniki porównywalne z popularnym Absolute Universe wydawnictwa DC. Skybound i Image Comics nie ograniczyły się jedynie do połączenia znanych marek. Zamiast tego stworzyły spójny świat, w którym wszystkie wydarzenia i postacie funkcjonują według wspólnych zasad. Pierwszy zeszyt nowej serii, M.A.S.K. #1, trafi do sprzedaży już 3 czerwca.

