Z Archiwum X znalazło nowego Foxa Muldera. To aktor znany z głośnych produkcji science fiction

Radosław Krajewski
2026/03/27 10:40
Ryan Coogler postawił na znane nazwisko.

Jeszcze pod koniec lutego Disney i Hulu oficjalnie potwierdziły, że trwają prace nad rebootem Z Archiwum X. Oznajmiono wtedy, że w obsadzie znajduje się Danielle Deadwyler, a teraz ogłoszono aktora, który wcieli się w drugiego z agentów FBI. Drugą gwiazdą nadchodzącego serialu będzie Himesh Patel.

Stacja jedenasta –
Stacja jedenasta – Himesh Patel

Z Archiwum X – Himesh Patel drugą gwiazdą serialu

Patel to Brytyjczyk hinduskiego pochodzenia, który rozpoczął swoją karierę od opery mydlanej EastEnders. Jego pierwsza duża rola przypadła na film Yesterday, a po nim zagrał również w serialach Avenue 5, Stacja Jedenasta i Czarne lustro oraz filmach Tenet, a także Nie patrz w górę. Wkrótce zobaczymy go również w Odysei od Christophera Nolana.

Nowa produkcja, za którą odpowiada Ryan Coogler, opowie historię dwojga agentów FBI o zupełnie odmiennych charakterach i doświadczeniach. Bohaterowie zostaną przydzieleni do reaktywowanego wydziału zajmującego się sprawami niewyjaśnionych zjawisk, co zmusi ich do współpracy mimo dzielących ich różnic. Twórcy podkreślają jednak, że nie będą to nowe wersje kultowych postaci Muldera i Scully, lecz zupełnie oryginalni bohaterowie.

Za sterami projektu stoi Coogler, twórca Grzeszników i Czarnej Pantery, który odpowiada za scenariusz, reżyserię oraz produkcję. Funkcję showrunnerki pełni Jennifer Yale. W projekt zaangażowany jest także twórca oryginalnej serii, Chris Carter, co może uspokoić fanów obawiających się o zachowanie ducha pierwowzoru.

Pierwsze informacje o nowym podejściu do marki pojawiły się już w 2023 roku. Wówczas ujawniono, że Coogler planuje odświeżyć formułę serialu i postawić na bardziej zróżnicowaną obsadę. Warto przypomnieć, że choć będzie to pierwszy pełnoprawny reboot, sama seria wracała już na ekran po zakończeniu emisji w 2001 roku. W latach 2016 i 2018 doczekała się kontynuacji z udziałem Gillian Anderson i David Duchovny, a wcześniej powstały również dwa filmy kinowe. Na ten moment nie ma informacji, aby Anderson lub Duchovny mieli pojawić się w nowej odsłonie.

Źródło:https://variety.com/2026/tv/news/ryan-coogler-x-files-pilot-cast-himesh-patel-1236700726/

Radosław Krajewski

