To smutny dzień dla fanów Gwiezdnych wojen. Nie żyje jedna z najważniejszych osób w historii serii

Jakub Piwoński
2026/05/30 14:30
Nie żyje Marcia Lucas. Miała ogromny wpływ na Gwiezdne wojny i samego George'a Lucasa.

Nie żyje Marcia Lucas. Była montażystką nagrodzoną Oscarem za pracę przy Gwiezdnych wojnach i jedną z osób, które miały ogromny wpływ na ostateczny kształt kultowej sagi. Twórczyni zmarła w wieku 80 lat. Informację potwierdziła rodzina. Przyczyną śmierci był nowotwór.

Marcia Lucas i George Lucas
Nie żyje Marcia Lucas, była żona twórcy Gwiezdnych wojen i nagrodzona Oscarem montażystka filmu

Choć jej nazwisko przez lata pozostawało w cieniu George'a Lucasa, wielu historyków kina i osób związanych z branżą podkreśla, że wkład Marcii Lucas w sukces pierwszych Gwiezdnych wojen był ogromny. To właśnie za montaż filmu z 1977 roku otrzymała Oscara, a później pracowała także przy Powrocie Jedi.

Marcia Lucas była również współmontażystką American Graffiti, wcześniejszego filmu Lucasa, za który otrzymała nominację do Oscara. W jej dorobku znalazły się także tak cenione filmy jak Alicja już tu nie mieszka, Taksówkarz czy New York, New York w reżyserii Martina Scorsesego.

Wokół jej roli przy powstawaniu Gwiezdnych wojen przez lata narosło wiele legend. Autorzy książek poświęconych historii serii podkreślali, że była jedną z niewielu osób, których opinii George Lucas naprawdę słuchał. Miała uczestniczyć w dyskusjach dotyczących scenariusza, postaci i konstrukcji opowieści.

Według wspomnień twórców to właśnie ona przekonywała George'a Lucasa do niektórych kluczowych decyzji fabularnych. Sam reżyser przyznał kiedyś, że pomysł śmierci Obi-Wana Kenobiego na Gwieździe Śmierci narodził się właśnie podczas rozmów z Marcią. Z kolei Mark Hamill wspominał, że to dzięki niej w filmie pozostała scena pocałunku Lei i Luke'a przed ucieczką przed szturmowcami.

Marcia Lucas urodziła się w 1945 roku. Karierę rozpoczynała jako archiwistka filmowa, a później zdobywała doświadczenie jako montażystka. Z George'em Lucasem poznała się jeszcze przed jego największymi sukcesami. Para pobrała się w 1969 roku, a ich małżeństwo zakończyło się rozwodem w 1983 roku.

Dla fanów Gwiezdnych wojen jej nazwisko może nie być tak rozpoznawalne jak George Lucas, Harrison Ford czy Mark Hamill. Trudno jednak przecenić jej wpływ na film, który zapoczątkował jedną z najważniejszych franczyz w historii kina. Wielu ekspertów uważa, że bez talentu i wyczucia Marcii Lucas pierwsze Gwiezdne wojny mogłyby wyglądać zupełnie inaczej.

Źródło:https://variety.com/2026/film/news/marcia-lucas-dead-star-wars-editor-1236762833/

Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




