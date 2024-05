Czarna Pantera 3 już w produkcji i ma reżysera. To właśnie on stworzy nowych X-Menów?

Ale scooper MyTimeToShineHello twierdzi, że Ryan Coogler miałby otrzymać jeszcze jeden projekt do zrealizowania w ramach MCU. Reżyser jest rozważany do objęcia sterów nad nową wersją X-Menów. Jedna z poprzednich plotek ujawniła, że Marvel do tej roli poszukuje twórcę innej rasy niż białej. Obok Cooglera jednym z rozważanych filmowców jest Barry Jenkins, ale jego kandydatura zostanie ponownie zweryfikowana po premierze Mufasy: Król Lew, która zadebiutuje w kinach w grudniu tego roku. Przypomnijmy, że według niedawnych doniesień nowy film o X-Menach skupi się przede wszystkim na kobiecych bohaterkach.