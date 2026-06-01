Genialne science fiction doczeka się remake’u po 45 latach. Film wyreżyseruje Zack Snyder

Odważna decyzja producentów i studia odpowiedzialnego za nową wersję kultowego science fiction.

Hollywood po raz kolejny sięga po jedną z najbardziej rozpoznawalnych produkcji science fiction lat osiemdziesiątych. Tym razem za nową interpretację kultowego filmu Ucieczka z Nowego Jorku odpowie Zack Snyder, twórca takich hitów jak 300 czy Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera. Ucieczka z Nowego Jorku – remake kultowego filmu science fiction nakręci Zack Snyder Projekt został zapowiedziany jeszcze w kwietniu tego roku. Według informacji ujawnionych przez amerykańskie media, Snyder nie tylko stanie za kamerą, ale również zajmie się napisaniem scenariusza. Projekt znajduje się obecnie na etapie przygotowań do przedstawienia potencjalnym partnerom i inwestorom. Twórcy zakładają, że film trafi do kin.

Za produkcję odpowiadać będą Andrew Rona i Alex Heineman z Picture Company, współpracujący ze StudioCanal. To właśnie StudioCanal, wspólnie z Johnem Carpenterem, posiada prawa do marki. Sam Snyder również znajdzie się w gronie producentów wraz ze swoimi partnerami z wytwórni Stone Quarry, Deborah Snyder i Wesleyem Collerem. Co istotne, John Carpenter nie pozostaje całkowicie poza projektem. Legendarny reżyser oryginału będzie pełnił funkcję producenta wykonawczego. Nie ujawniono szczegółów fabuły ani kierunku, w którym podąży nowa wersja historii Snake'a Plisskena. Źródła związane z produkcją twierdzą jednak, że Snyder chce postawić na bardziej surowe i realistyczne podejście. Reżyser ma wykorzystywać praktyczne efekty specjalne oraz autentyczne lokacje, podobnie jak przy swoim debiucie pełnometrażowym, czyli remake'u Świtu żywych trupów. Oznacza to odejście od bardziej stylizowanej estetyki znanej z jego widowisk superbohaterskich.

Oryginalna Ucieczka z Nowego Jorku zadebiutowała w 1981 roku. Akcja filmu rozgrywała się w futurystycznej wizji roku 1997, gdzie Manhattan został zamieniony w ogromne więzienie o zaostrzonym rygorze. Gdy prezydent Stanów Zjednoczonych rozbija się na terenie odizolowanego miasta, były żołnierz i przestępca Snake Plissken otrzymuje zadanie jego uratowania. W główną rolę wcielił się Kurt Russell. W obsadzie znaleźli się również Ernest Borgnine, Isaac Hayes, Donald Pleasence, Harry Dean Stanton i Adrienne Barbeau. W 1996 roku Carpenter powrócił do tej historii za sprawą kontynuacji zatytułowanej Ucieczka z Los Angeles. Przez ostatnie kilkanaście lat Hollywood wielokrotnie próbowało wskrzesić markę. Z projektem na różnych etapach byli związani między innymi Len Wiseman, Brett Ratner, Breck Eisner, Robert Rodriguez, Leigh Whannell oraz kolektyw Radio Silence. W pewnym momencie do roli Snake'a Plisskena przymierzany był także Gerard Butler. Żadna z tych wersji nie doczekała się jednak realizacji. StudioCanal od pewnego czasu otwarcie podkreśla, że chce rozwijać własne rozpoznawalne serie filmowe. Podczas tegorocznego CinemaCon przedstawiciele firmy wskazywali Ucieczkę z Nowego Jorku jako jeden z kluczowych projektów na przyszłość. Wytwórnia liczy na powtórzenie sukcesów osiąganych przez serie Paddington czy najnowsze odsłony cyklu Martwe zło. Tymczasem sam Zack Snyder pracuje obecnie nad zupełnie innym przedsięwzięciem. Reżyser kończy postprodukcję niezależnego dramatu The Last Photograph, którego akcja rozgrywa się w górach Ameryki Południowej.

