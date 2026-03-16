To ambitne i intrygujące science fiction właśnie zalicza kluczową zmianę. Czy to złe informacje dla fanów?

Po przejęciu pełni praw do serialu Apple wprowadza pierwsze kreatywne roszady. Przy trzecim sezonie będzie już pracować inny reżyser.

Jedno z najciekawszych współczesnych telewizyjnych science fiction właśnie przechodzi istotną zmianę. Przy trzecim sezonie serialu Rozdzielenie dojdzie do roszady na stanowisku reżysera. Dotychczasowy główny twórca wizji serialu, Ben Stiller, ustąpi miejsca Kogonadzie, który ma wyreżyserować większość – a być może wszystkie – odcinki nadchodzącej odsłony. Rozdzielenie – Ben Stiller nie będzie już reżyserować odcinków Informacja ta pojawia się niedługo po doniesieniach, że Apple przejął pełnię praw do produkcji. W takiej sytuacji kreatywne przetasowania nie są niczym zaskakującym – platforma zyskuje większą kontrolę nad kierunkiem rozwoju jednego ze swoich najważniejszych seriali.

Rozdzielenie opowiada historię Marka S., pracownika korporacji Lumon Industries, który decyduje się na kontrowersyjny zabieg rozdzielający wspomnienia z pracy od życia prywatnego. Pierwszy sezon z 2022 roku, nad którym czuwał Ben Stiller, okazał się ogromnym sukcesem. Minimalistyczna estetyka, dziwna, duszna atmosfera biurowego świata i pełna tajemnic narracja sprawiły, że produkcja Apple TV stała się jednym z najbardziej komentowanych seriali ostatnich lat. Drugi sezon również zebrał solidne recenzje, choć część widzów uznała go za nieco słabszy od debiutu.

Nowy reżyser, Kogonada, to twórca znany z bardzo charakterystycznego stylu. Zadebiutował filmem Columbus z 2017 roku, który zdobył uznanie krytyków dzięki minimalistycznej formie i wizualnej precyzji. Później zrealizował również After Yang – kameralne science fiction zaprezentowane m.in. w Cannes. Jego ostatni projekt, wysokobudżetowy romans science fiction Wielka, odważna, piękna podróż z Margot Robbie i Colinem Farrellem, okazał się jednak dużym rozczarowaniem zarówno dla krytyków, jak i widzów. Po tej porażce reżyser nakręcił znacznie mniejszy film Zi, który zadebiutował na festiwalu Sundance i spotkał się z mieszanymi opiniami. Mimo tych zawirowań wybór Kogonady może okazać się trafiony. Jego spokojny, kontemplacyjny styl oparty na precyzyjnej kompozycji obrazu dobrze pasuje do chłodnej, kontrolowanej estetyki świata Rozdzielenia. Na efekt jego pracy przy serialu będziemy jednak musieli trochę poczekać.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.










