Nowe science fiction będzie prawdziwym objawieniem? Znamy czas trwania nadchodzącego filmu

Do sieci trafiły nowe informacje o Dniu objawienia, czyli nadchodzącym filmie science fiction od Stevena Spielberga. W ubiegłym miesiącu produkcja doczekała się nowego zwiastuna, a teraz poznaliśmy czas trwania produkcji. Według najnowszych doniesień film będzie trwać 2 godziny i 25 minut. Co ciekawe, Dzień objawienia może być nawet dłuższy niż Odyseja Christophera Nolana, którego wstępna wersja ma trwać około 2 godzin i 20 minut.

Dzień objawienia – czas trwania i nowe zdjęcie ukazujące obcego

Z przecieków wynika również, że Dzień objawienia jest chwalony w pierwszych reakcjach. Spielberg od lat znany jest z tego, że realizuje rozbudowane projekty i zazwyczaj zachowuje pełną kontrolę nad ostateczną wersją filmu. W jego karierze tylko dwa tytuły nie powstały w pełni zgodnie z jego wizją, czyli Sugarland Express i Kolor purpury.