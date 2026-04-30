Nowe science fiction będzie prawdziwym objawieniem? Znamy czas trwania nadchodzącego filmu

Radosław Krajewski
2026/04/30 16:00
Zaprezentowano również nowe zdjęcie z obcym.

Do sieci trafiły nowe informacje o Dniu objawienia, czyli nadchodzącym filmie science fiction od Stevena Spielberga. W ubiegłym miesiącu produkcja doczekała się nowego zwiastuna, a teraz poznaliśmy czas trwania produkcji. Według najnowszych doniesień film będzie trwać 2 godziny i 25 minut. Co ciekawe, Dzień objawienia może być nawet dłuższy niż Odyseja Christophera Nolana, którego wstępna wersja ma trwać około 2 godzin i 20 minut.

Dzień objawienia – czas trwania i nowe zdjęcie ukazujące obcego

Z przecieków wynika również, że Dzień objawienia jest chwalony w pierwszych reakcjach. Spielberg od lat znany jest z tego, że realizuje rozbudowane projekty i zazwyczaj zachowuje pełną kontrolę nad ostateczną wersją filmu. W jego karierze tylko dwa tytuły nie powstały w pełni zgodnie z jego wizją, czyli Sugarland Express i Kolor purpury.

Do sieci trafiło także kolejne ujęcie przedstawiające wygląd obcych w Dniu objawienia. Materiał jest niewyraźny, jednak pozwala z grubsza wyobrazić sobie kierunek artystyczny, jaki obrano przy projektowaniu istot pozaziemskich. Zdjęcie zobaczycie poniżej.

W filmie występują: Emily Blunt, Josh O’Connor, Colin Firth, Eve Hewson, Colman Domingo, Wyatt Russell oraz Henry Lloyd-Hughes. Za scenariusz odpowiada wieloletni współpracownik Spielberga, David Koepp, znany między innymi z pracy przy Parku Jurajskim.

Przypomnijmy, że datę premiery Dnia objawienia wyznaczono na 12 czerwca bieżącego roku.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2026/4/29/steven-spielbergs-disclosure-day-runtime-is-approx-2-hours-25-minutes-new-alien-design-teased

Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

