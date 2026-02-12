Hitowe science fiction przejęte przez Apple’a. W planach już znajdują się kontynuacje oraz spin-offy

Nic dziwnego, że Apple chciało mieć tę produkcję na własność.

Apple przejmuje pełną kontrolę nad jednym ze swoich najważniejszych seriali. Produkcja science fiction Rozdzielenie zmienia właściciela, a gigant z Cupertino zamierza wykorzystać markę nie tylko do kolejnych sezonów, lecz także do rozbudowy całego uniwersum. Rozdzielenie – Apple kupiło prawa do hitowego serialu science fiction za 70 mln dolarów Zgodnie z najnowszymi informacjami Apple nabyło prawa do serialu od studia Fifth Season w transakcji szacowanej na blisko 70 milionów dolarów. Oznacza to, że za przyszłe odcinki odpowiadać będzie już bezpośrednio Apple Studios, natomiast dotychczasowy partner pozostanie przy projekcie jako producent wykonawczy. Firma chce, aby Rozdzielenie stało się jednym z filarów własnego katalogu produkcji premium.

Decyzja ma zarówno wymiar kreatywny, jak i biznesowy. Serial należy do najdroższych produkcji platformy, a drugi sezon miał kosztować nawet około 20 milionów dolarów za odcinek. Jednocześnie okazał się ogromnym sukcesem. W momencie premiery był najchętniej oglądanym serialem Apple TV i zdobył aż 27 nominacji do nagród Emmy w 2025 roku, wygrywając osiem statuetek. Droga do tego wyniku nie była jednak łatwa. Produkcja drugiego sezonu przeciągnęła się przez pandemię, strajki w Hollywood oraz zmiany scenariusza, które doprowadziły do kosztownych dokrętek i przeróbek. Wydłużony cykl produkcyjny oraz rosnące koszty sprawiły, że utrzymanie projektu było dla Fifth Season coraz większym obciążeniem finansowym. Przejęcie praw przez Apple ma zapewnić serialowi stabilność i pozwolić firmie lepiej kontrolować budżet oraz tempo produkcji.

GramTV przedstawia:

Apple planuje rozwijać Rozdzielenie w dłuższej perspektywie. Trzeci sezon jest już oficjalnie zamówiony, a czwarty znajduje się w planach i ma stanowić naturalne domknięcie głównej historii. Twórcy Dan Erickson i Ben Stiller wielokrotnie sugerowali, że opowieść została zaprojektowana właśnie na trzy lub cztery sezony. Jednocześnie nie wykluczają rozszerzenia świata przedstawionego poprzez spin-offy, prequel lub międzynarodowe wersje serialu. Skupienie zespołu pozostaje jednak na sezonie trzecim, którego zdjęcia Apple chciałoby rozpocząć latem. Prace nad scenariuszem wciąż trwają, a twórcy chcą uniknąć problemów, które opóźniły poprzednią odsłonę. Plan zakłada rozpoczęcie produkcji dopiero wtedy, gdy wszystkie odcinki będą w pełni dopracowane, co ma ograniczyć kosztowne poprawki na planie. Rozdzielenie pozostaje jednym z kluczowych tytułów budujących markę Apple TV. Popularność serialu jest na tyle duża, że sam Tim Cook wziął udział w promocji drugiego sezonu. Firma liczy, że utrzymanie jakości przy lepszej kontroli kosztów pozwoli serii nadal rosnąć, a nawet stać się podstawą większego, wielowątkowego uniwersum. Rozdzielenie – recenzja 2. sezonu. To wciąż najlepszy serial science fiction

