Dziś to nie do pomyślenia, ale 27 lat temu Star Wars zdradziło fabułę nowego filmu przed premierą

A było to tuż przed premierą Mrocznego widma.

Współczesne wielkie franczyzy robią wszystko, by ukryć fabularne tajemnice. Czasem nie jest to takie łatwe. Star Wars, podobnie jak Marvel, DC i inne marki, pilnie strzeże spoilerów, kontroluje materiały promocyjne i ogranicza wypowiedzi twórców. Tymczasem 27 lat temu podejście było zupełnie inne — i dziś może wydawać się wręcz niewiarygodne. Fabuła Mrocznego widma została ujawniona w książce… na miesiąc przed premierą filmu Jak zwraca uwagę ComicBook.com, w 1999 roku historia z Mrocznego widma, pierwszej części sagi, została… oficjalnie opublikowana na miesiąc przed premierą. Wszystko za sprawą książkowej adaptacji, która trafiła do sprzedaży 21 kwietnia, podczas gdy sam film zadebiutował dopiero 19 maja. Oznaczało to, że każdy mógł poznać fabułę długo przed seansem. Autorem tej nowelizacji był Terry Brooks — znany m.in. z cyklu Shannara. To on na podstawie scenariusza George Lucas napisał książkę Mroczne widmo.

Dziś taki ruch byłby marketingowym samobójstwem, ale wtedy realia były zupełnie inne. Internet dopiero raczkował, nie istniały media społecznościowe, a rozprzestrzenianie się spoilerów było znacznie ograniczone. Nawet jeśli ktoś przeczytał książkę, informacje nie miały szans rozprzestrzenić się na globalną skalę w ciągu kilku godzin, jak ma to miejsce obecnie. Co więcej, nie był to jednorazowy przypadek. Już wcześniej adaptacje książkowe filmów z uniwersum Star Wars trafiały do sprzedaży przed premierą — nawet na wiele miesięcy wcześniej. Były one częścią strategii marketingowej, mającej zwiększyć zainteresowanie i dotrzeć do nowych odbiorców, którzy mogli nie śledzić kampanii filmowej. Co ciekawe, mimo tak „otwartego” podejścia do fabuły, Mroczne widmo odniosło ogromny sukces. Film stał się największym hitem 1999 roku, udowadniając, że sama znajomość historii nie odbiera widzom chęci do obejrzenia widowiska na dużym ekranie.

GramTV przedstawia:

Dziś sytuacja wygląda zupełnie inaczej. W erze przecieków, analiz i natychmiastowego obiegu informacji nawet najmniejszy spoiler może wpłynąć na odbiór filmu. Dlatego studia robią wszystko, by zachować tajemnice do samej premiery — nawet jeśli oznacza to cyfrowe manipulowanie zwiastunami czy ukrywanie kluczowych elementów fabuły.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.










