Uznana polska reżyserka nakręciła film science fiction. Produkcja ma już datę premiery

Focus Features ujawniło termin premiery filmu Hot Spot, czyli nowego thrillera science fiction w reżyserii Agnieszki Smoczyńskiej. Produkcja trafi do kin w Ameryce Północnej już 21 sierpnia, tym samym omijając debiut na największych filmowych festiwalach.
Hot Spot – nowy film science fiction od Agnieszki Smoczyńskiej ma datę premiery
Akcja filmu rozgrywa się w niedalekiej przyszłości, w świecie zdominowanym przez świadomą sztuczną inteligencję. Głównym bohaterem jest prywatny detektyw, który prowadzi śledztwo w sprawie morderstwa. W trakcie dochodzenia trafia na trop grupy rebeliantów zdolnych zagrozić cyfrowemu systemowi sprawującemu władzę nad społeczeństwem.
Hot Spot to koprodukcja polsko-grecka. Za scenariusz odpowiada Robert Bolesto. Po polskiej stronie produkcją zajęło się studio Madants wraz z partnerami, a po stronie greckiej projekt współtworzyło Neda Film. Producentkami ze strony Madants są Bogna Szewczyk Skupień i Klaudia Śmieja Rostworowska, a w gronie producentów znalazł się także Gregory Jankilevitsch. W obsadzie zobaczymy między innymi: Andrzeja Konopkę, Noomi Rapace oraz Reikę Kirishimę.
Film trafi na ekrany w wyjątkowo konkurencyjnym okresie. W tym samym czasie do kin wejdą między innymi kryminalny thriller The Rivals of Amziah King, komedia Spa Weekend, horror Naznaczony: Wyjście z mrocznego wymiaru oraz widowiskowy thriller akcji Buntownik z Jasonem Stathamem.
Agnieszka Smoczyńska znana jest z takich produkcji, jak Córki dancingu, Fuga oraz Silent Twins. Pracowała również nad dwoma serialami, czyli pierwszą oryginalną produkcją Netflixa 1983 oraz Warrior Nun.
