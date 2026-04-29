Zaloguj się lub Zarejestruj

Uznana polska reżyserka nakręciła film science fiction. Produkcja ma już datę premiery

Radosław Krajewski
2026/04/29 10:10
0
0

Film ma stać się międzynarodowym hitem.

Focus Features ujawniło termin premiery filmu Hot Spot, czyli nowego thrillera science fiction w reżyserii Agnieszki Smoczyńskiej. Produkcja trafi do kin w Ameryce Północnej już 21 sierpnia, tym samym omijając debiut na największych filmowych festiwalach.

Warrior Nun

Hot Spot – nowy film science fiction od Agnieszki Smoczyńskiej ma datę premiery

Akcja filmu rozgrywa się w niedalekiej przyszłości, w świecie zdominowanym przez świadomą sztuczną inteligencję. Głównym bohaterem jest prywatny detektyw, który prowadzi śledztwo w sprawie morderstwa. W trakcie dochodzenia trafia na trop grupy rebeliantów zdolnych zagrozić cyfrowemu systemowi sprawującemu władzę nad społeczeństwem.

Hot Spot to koprodukcja polsko-grecka. Za scenariusz odpowiada Robert Bolesto. Po polskiej stronie produkcją zajęło się studio Madants wraz z partnerami, a po stronie greckiej projekt współtworzyło Neda Film. Producentkami ze strony Madants są Bogna Szewczyk Skupień i Klaudia Śmieja Rostworowska, a w gronie producentów znalazł się także Gregory Jankilevitsch. W obsadzie zobaczymy między innymi: Andrzeja Konopkę, Noomi Rapace oraz Reikę Kirishimę.

GramTV przedstawia:

Film trafi na ekrany w wyjątkowo konkurencyjnym okresie. W tym samym czasie do kin wejdą między innymi kryminalny thriller The Rivals of Amziah King, komedia Spa Weekend, horror Naznaczony: Wyjście z mrocznego wymiaru oraz widowiskowy thriller akcji Buntownik z Jasonem Stathamem.

Agnieszka Smoczyńska znana jest z takich produkcji, jak Córki dancingu, Fuga oraz Silent Twins. Pracowała również nad dwoma serialami, czyli pierwszą oryginalną produkcją Netflixa 1983 oraz Warrior Nun.

Źródło:https://deadline.com/2026/04/hot-spot-release-date-focus-features-agnieszka-smoczynska-1236874741/

Tagi:

Popkultura
data premiery
film
science fiction
thriller
sci-fi
Focus Features
Hot Spot
Agnieszka Smoczyńska
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
