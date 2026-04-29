Uznana polska reżyserka nakręciła film science fiction. Produkcja ma już datę premiery

Focus Features ujawniło termin premiery filmu Hot Spot, czyli nowego thrillera science fiction w reżyserii Agnieszki Smoczyńskiej. Produkcja trafi do kin w Ameryce Północnej już 21 sierpnia, tym samym omijając debiut na największych filmowych festiwalach.

Hot Spot – nowy film science fiction od Agnieszki Smoczyńskiej ma datę premiery

Akcja filmu rozgrywa się w niedalekiej przyszłości, w świecie zdominowanym przez świadomą sztuczną inteligencję. Głównym bohaterem jest prywatny detektyw, który prowadzi śledztwo w sprawie morderstwa. W trakcie dochodzenia trafia na trop grupy rebeliantów zdolnych zagrozić cyfrowemu systemowi sprawującemu władzę nad społeczeństwem.