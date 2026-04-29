Trzeci sezon Rodu smoka po raz kolejny napisze nową historię Żelaznego Tronu? Fani mogą szykować się na zmiany

Nie będzie to przesadnie wierna adaptacja książek.
Nadchodzący trzeci sezon Rodu smoka zapowiada kolejne duże odejścia od książkowego pierwowzoru, a najnowszy zwiastun sugeruje zmianę, która może całkowicie przedefiniować konflikt zaprezentowany w serialu. Produkcja od początku różni się od kronik przedstawionych w Ogniu i Krwi autorstwa George’a R.R. Martina, co częściowo wynika ze specyfiki samej książki, stylizowanej na historyczne zapiski pełne luk i sprzecznych relacji. Niektóre zmiany okazały się naturalne dla serialowej konwencji, inne wzbudziły kontrowersje, a sam autor krytycznie odnosił się do elementów drugiego sezonu.
Ród smoka – trzeci sezon znów zmieni historię z książkowego pierwowzoru
Do tej pory serial wprowadził kilka kluczowych modyfikacji wpływających na przebieg Tańca Smoków. Jedną z najważniejszych było włączenie proroctwa Aegona Zdobywcy do głównej osi fabularnej, co w połączeniu z błędną interpretacją ostatnich słów króla Viserysa Targaryena przez Alicent Hightower zmieniło fundamenty wojny domowej. Kolejną istotną różnicą było świadome uderzenie Aemonda Targaryena w Aegona II Targaryena podczas bitwy pod Gawronim Gniazdem, co znacząco wpłynęło na układ sił po stronie Zielonych. Równolegle rozwijana relacja między Rhaenyrą Targaryen a Alicent, obejmująca ich spotkania w Królewskiej Przystani i na Smoczej Skale, nadała konfliktowi bardziej osobisty wymiar, zwłaszcza w kontekście możliwego otwarcia bram miasta.
Największe zaskoczenie przynosi jednak zapowiedź trzeciego sezonu. Twórcy rozwijają wątek napięcia między braćmi, sugerując zupełnie nowy kierunek dla jednej z głównych postaci. „Zabiję mojego brata albo zginę, próbując” - to jedyne słowa Aegon II Targaryen, które słyszymy w zwiastunie, ale ich wydźwięk jest jednoznaczny. Król, oszpecony i naznaczony wydarzeniami poprzedniego sezonu, stawia osobistą zemstę ponad walkę o władzę. W praktyce oznacza to przesunięcie ciężaru historii z klasycznego konfliktu Zielonych i Czarnych na wewnętrzną wojnę w obrębie jednego obozu.
Dotychczas fundamentem opowieści była rywalizacja o Żelazny Tron między Aegonem a Rhaenyrą. Oboje dążyli do przejęcia korony i eliminacji przeciwnika, co wpisywało się w znany z Gry o tron schemat brutalnej walki o władzę. Nowy kierunek sugeruje jednak, że dla Aegona priorytetem staje się konflikt z Aemondem, nawet kosztem strategicznej rywalizacji z przyrodnią siostrą. Jeśli dodatkowo Alicent rzeczywiście umożliwi Rhaenyrze przejęcie Królewskiej Przystani, układ sił może ulec radykalnej zmianie, a głównym przeciwnikiem królowej stanie się właśnie Aemond.
GramTV przedstawia:
Zmiana ta może wynikać również z potrzeb narracyjnych. W książce losy Aegona w tym okresie nie są szczególnie rozbudowane, co w serialu mogłoby oznaczać jego dłuższą nieobecność lub brak wyraźnej motywacji. Rozbudowanie konfliktu między braćmi wprowadza nieprzewidywalność i pozwala utrzymać postać w centrum wydarzeń, zwłaszcza że rywalizacja ta jest w dużej mierze autorskim dodatkiem twórców.
Pozostaje jednak pytanie, jak ten wątek zostanie poprowadzony. Historia znana z uniwersum jasno wskazuje kierunek wydarzeń, który nie uwzględnia tak silnego nacisku na bratobójczy konflikt. Przy ograniczonej liczbie odcinków, trzeci sezon będzie musiał pogodzić nowe pomysły z kanonicznym przebiegiem wojny, znanym z ksiązki.
Przypomnijmy, że premierę trzeciego sezonu Rodu smoka wyznaczono na 22 czerwca bieżącego roku.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!