Trzeci sezon Rodu smoka po raz kolejny napisze nową historię Żelaznego Tronu? Fani mogą szykować się na zmiany

Radosław Krajewski
2026/04/29 18:00
Nie będzie to przesadnie wierna adaptacja książek.

Nadchodzący trzeci sezon Rodu smoka zapowiada kolejne duże odejścia od książkowego pierwowzoru, a najnowszy zwiastun sugeruje zmianę, która może całkowicie przedefiniować konflikt zaprezentowany w serialu. Produkcja od początku różni się od kronik przedstawionych w Ogniu i Krwi autorstwa George’a R.R. Martina, co częściowo wynika ze specyfiki samej książki, stylizowanej na historyczne zapiski pełne luk i sprzecznych relacji. Niektóre zmiany okazały się naturalne dla serialowej konwencji, inne wzbudziły kontrowersje, a sam autor krytycznie odnosił się do elementów drugiego sezonu.

Ród smoka – trzeci sezon znów zmieni historię z książkowego pierwowzoru

Do tej pory serial wprowadził kilka kluczowych modyfikacji wpływających na przebieg Tańca Smoków. Jedną z najważniejszych było włączenie proroctwa Aegona Zdobywcy do głównej osi fabularnej, co w połączeniu z błędną interpretacją ostatnich słów króla Viserysa Targaryena przez Alicent Hightower zmieniło fundamenty wojny domowej. Kolejną istotną różnicą było świadome uderzenie Aemonda Targaryena w Aegona II Targaryena podczas bitwy pod Gawronim Gniazdem, co znacząco wpłynęło na układ sił po stronie Zielonych. Równolegle rozwijana relacja między Rhaenyrą Targaryen a Alicent, obejmująca ich spotkania w Królewskiej Przystani i na Smoczej Skale, nadała konfliktowi bardziej osobisty wymiar, zwłaszcza w kontekście możliwego otwarcia bram miasta.

Największe zaskoczenie przynosi jednak zapowiedź trzeciego sezonu. Twórcy rozwijają wątek napięcia między braćmi, sugerując zupełnie nowy kierunek dla jednej z głównych postaci. „Zabiję mojego brata albo zginę, próbując” - to jedyne słowa Aegon II Targaryen, które słyszymy w zwiastunie, ale ich wydźwięk jest jednoznaczny. Król, oszpecony i naznaczony wydarzeniami poprzedniego sezonu, stawia osobistą zemstę ponad walkę o władzę. W praktyce oznacza to przesunięcie ciężaru historii z klasycznego konfliktu Zielonych i Czarnych na wewnętrzną wojnę w obrębie jednego obozu.

Dotychczas fundamentem opowieści była rywalizacja o Żelazny Tron między Aegonem a Rhaenyrą. Oboje dążyli do przejęcia korony i eliminacji przeciwnika, co wpisywało się w znany z Gry o tron schemat brutalnej walki o władzę. Nowy kierunek sugeruje jednak, że dla Aegona priorytetem staje się konflikt z Aemondem, nawet kosztem strategicznej rywalizacji z przyrodnią siostrą. Jeśli dodatkowo Alicent rzeczywiście umożliwi Rhaenyrze przejęcie Królewskiej Przystani, układ sił może ulec radykalnej zmianie, a głównym przeciwnikiem królowej stanie się właśnie Aemond.

Zmiana ta może wynikać również z potrzeb narracyjnych. W książce losy Aegona w tym okresie nie są szczególnie rozbudowane, co w serialu mogłoby oznaczać jego dłuższą nieobecność lub brak wyraźnej motywacji. Rozbudowanie konfliktu między braćmi wprowadza nieprzewidywalność i pozwala utrzymać postać w centrum wydarzeń, zwłaszcza że rywalizacja ta jest w dużej mierze autorskim dodatkiem twórców.

Pozostaje jednak pytanie, jak ten wątek zostanie poprowadzony. Historia znana z uniwersum jasno wskazuje kierunek wydarzeń, który nie uwzględnia tak silnego nacisku na bratobójczy konflikt. Przy ograniczonej liczbie odcinków, trzeci sezon będzie musiał pogodzić nowe pomysły z kanonicznym przebiegiem wojny, znanym z ksiązki.

Przypomnijmy, że premierę trzeciego sezonu Rodu smoka wyznaczono na 22 czerwca bieżącego roku.

Źródło:https://comicbook.com/tv-shows/feature/house-of-the-dragon-season-3-officially-rewrites-its-iron-throne-story-for-the-4th-time-changes-the-shows-premise/

Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

