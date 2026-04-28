Eksploracja kosmosu z wielkimi gwiazdami. Nadchodzi obiecujący film science fiction

Radosław Krajewski
2026/04/28 16:00
Ci aktorzy mają doświadczenie z tym gatunkiem.

Vanessa Kirby oraz Lewis Pullman zagrają główne role w filmie The Spacesuit, najnowszym projekcie reżyserki Kitty Green, znanej z Asystentki, Servant oraz The Royal Hotel. Produkcja została zapowiedziana w kontekście rosnącego zainteresowania eksploracją kosmosu, które nasiliło się między innymi za sprawą misji Artemis II.

Vanessa Kirby i Lewis Pullman w The Spacesuit – wizualizacja wygenrowana przez AI

Za międzynarodową sprzedaż odpowiada HanWay Films, która planuje wystartować z projektem podczas Festiwalu Filmowego w Cannes. Prawa do dystrybucji w Ameryce Północnej reprezentować będą UTA Independent Film Group oraz CAA Media Finance.

The Spacesuit będzie opowieścią osadzoną w świecie astronautyki, ale jednocześnie poruszającą tematy znane z wcześniejszych filmów Green. Twórczyni ponownie skupi się na napięciach społecznych, strukturach władzy oraz relacjach międzyludzkich, tym razem w znacznie większej skali i przy wyraźnie podniesionej stawce.

Fabuła koncentruje się na astronautce, w którą wciela się Kirby. Bohaterka zostaje zmuszona do podjęcia dramatycznej decyzji po incydencie z jej współpilotem, granym przez Pullmana. Wydarzenie to kładzie się cieniem na całej misji tuż przed startem i uruchamia wyścig z czasem, który może zaważyć na losie całego przedsięwzięcia.

Gabrielle Stewart, dyrektor generalna HanWay Films, nie kryje entuzjazmu wobec projektu:

Jesteśmy zachwyceni, że ponownie możemy współpracować z Kitty Green, której geniusz polega na ukazywaniu niezwykle bliskich kobietom sytuacji, nadawaniu im pełnoprawnej filmowej formy i wypełnianiu ich nieznośnym napięciem, które prowokuje do szerszych dyskusji, a jednocześnie zapewnia rozrywkę.

Nie możemy się doczekać, aby wyruszyć w tę podróż razem z Kitty, Vanessą Kirby, Lewisem Pullmanem oraz znakomitym zespołem, który udało się jej zgromadzić.

Obecnie The Spacesuit nie ma wyznaczonej daty premiery.

Źródło:https://variety.com/2026/film/global/vanessa-kirby-lewis-pullman-kitty-green-the-spacesuit-1236731987/

Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

