Eksploracja kosmosu z wielkimi gwiazdami. Nadchodzi obiecujący film science fiction

Vanessa Kirby oraz Lewis Pullman zagrają główne role w filmie The Spacesuit, najnowszym projekcie reżyserki Kitty Green, znanej z Asystentki, Servant oraz The Royal Hotel. Produkcja została zapowiedziana w kontekście rosnącego zainteresowania eksploracją kosmosu, które nasiliło się między innymi za sprawą misji Artemis II.
The Spacesuit – Vanessa Kirby oraz Lewis Pullman zagrają w nowym science fiction
Za międzynarodową sprzedaż odpowiada HanWay Films, która planuje wystartować z projektem podczas Festiwalu Filmowego w Cannes. Prawa do dystrybucji w Ameryce Północnej reprezentować będą UTA Independent Film Group oraz CAA Media Finance.
The Spacesuit będzie opowieścią osadzoną w świecie astronautyki, ale jednocześnie poruszającą tematy znane z wcześniejszych filmów Green. Twórczyni ponownie skupi się na napięciach społecznych, strukturach władzy oraz relacjach międzyludzkich, tym razem w znacznie większej skali i przy wyraźnie podniesionej stawce.
Fabuła koncentruje się na astronautce, w którą wciela się Kirby. Bohaterka zostaje zmuszona do podjęcia dramatycznej decyzji po incydencie z jej współpilotem, granym przez Pullmana. Wydarzenie to kładzie się cieniem na całej misji tuż przed startem i uruchamia wyścig z czasem, który może zaważyć na losie całego przedsięwzięcia.
Gabrielle Stewart, dyrektor generalna HanWay Films, nie kryje entuzjazmu wobec projektu:
Jesteśmy zachwyceni, że ponownie możemy współpracować z Kitty Green, której geniusz polega na ukazywaniu niezwykle bliskich kobietom sytuacji, nadawaniu im pełnoprawnej filmowej formy i wypełnianiu ich nieznośnym napięciem, które prowokuje do szerszych dyskusji, a jednocześnie zapewnia rozrywkę.
Nie możemy się doczekać, aby wyruszyć w tę podróż razem z Kitty, Vanessą Kirby, Lewisem Pullmanem oraz znakomitym zespołem, który udało się jej zgromadzić.
Obecnie The Spacesuit nie ma wyznaczonej daty premiery.
