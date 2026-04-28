Eksploracja kosmosu z wielkimi gwiazdami. Nadchodzi obiecujący film science fiction

Vanessa Kirby oraz Lewis Pullman zagrają główne role w filmie The Spacesuit, najnowszym projekcie reżyserki Kitty Green, znanej z Asystentki, Servant oraz The Royal Hotel. Produkcja została zapowiedziana w kontekście rosnącego zainteresowania eksploracją kosmosu, które nasiliło się między innymi za sprawą misji Artemis II.

The Spacesuit – Vanessa Kirby oraz Lewis Pullman zagrają w nowym science fiction

Za międzynarodową sprzedaż odpowiada HanWay Films, która planuje wystartować z projektem podczas Festiwalu Filmowego w Cannes. Prawa do dystrybucji w Ameryce Północnej reprezentować będą UTA Independent Film Group oraz CAA Media Finance.