Titan Quest 2 otrzyma szereg nowości. Twórcy przedstawiają plany na rozwój gry

Niedawno studio Grimlore Games pochwaliło się liczbą sprzedanych kopii Titan Quest 2 w ramach wczesnego dostępu w zaledwie trzy dni, a teraz twórcy ujawnili plany rozwoju gry na najbliższe miesiące. Deweloperzy opublikowali szczegółową mapę drogową rozwoju Titan Questa 2, która zdradza, czego gracze mogą oczekiwać w najbliższych miesiącach. Studio planuje duże aktualizacje co trzy miesiące, a mniejsze poprawki i zmiany w balansie co sześć tygodni. Dodatkowo, w miarę potrzeb pojawiać się będą hotfixy naprawiające błędy.

Titan Quest 2 – mapa rozwoju gry we wczesnym dostępie

Wśród zapowiedzianych elementów znajduje się kolejny rozdział z nowymi obszarami, przeciwnikami i wyzwaniami, a także pełny kreator postaci i zupełnie nowa klasa mistrzostwa. Studio pracuje również nad kolejnymi rozdziałami, nowymi przedmiotami, bossami, zadaniami i systemem rzemiosła. W planach jest także ulepszony tryb wieloosobowy i dodatkowe wersje językowe.