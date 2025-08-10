Zaloguj się lub Zarejestruj

Titan Quest 2 otrzyma szereg nowości. Twórcy przedstawiają plany na rozwój gry

Radosław Krajewski
2025/08/10 09:00
Niestety na nową zawartość trochę poczekamy.

Niedawno studio Grimlore Games pochwaliło się liczbą sprzedanych kopii Titan Quest 2 w ramach wczesnego dostępu w zaledwie trzy dni, a teraz twórcy ujawnili plany rozwoju gry na najbliższe miesiące. Deweloperzy opublikowali szczegółową mapę drogową rozwoju Titan Questa 2, która zdradza, czego gracze mogą oczekiwać w najbliższych miesiącach. Studio planuje duże aktualizacje co trzy miesiące, a mniejsze poprawki i zmiany w balansie co sześć tygodni. Dodatkowo, w miarę potrzeb pojawiać się będą hotfixy naprawiające błędy.

Titan Quest 2

Titan Quest 2 – mapa rozwoju gry we wczesnym dostępie

Wśród zapowiedzianych elementów znajduje się kolejny rozdział z nowymi obszarami, przeciwnikami i wyzwaniami, a także pełny kreator postaci i zupełnie nowa klasa mistrzostwa. Studio pracuje również nad kolejnymi rozdziałami, nowymi przedmiotami, bossami, zadaniami i systemem rzemiosła. W planach jest także ulepszony tryb wieloosobowy i dodatkowe wersje językowe.

Duże aktualizacje treści planowane są mniej więcej co trzy miesiące. Choć nie każda z nich będzie zawierała wszystkie rodzaje zawartości, mogą one obejmować takie dodatki jak nowe mistrzostwa, rozdziały fabularne, kreator postaci, nowe systemy rozgrywki i inne usprawnienia – informują twórcy.

Titan Quest 2 – mapa drogowa we wczesnym dostępie

Twórcy zapewniają, że w grze nie pojawią się mikropłatności ani loot boxy, ale w przyszłości planowane są dodatki DLC i rozszerzenia. Multiplayer jest obecnie dostępny w wersji podglądowej dla maksymalnie czterech graczy, a jego pełna, znacznie ulepszona wersja ma pojawić się w pełnym wydaniu. Studio potwierdziło także, że w grze nie znajdą się żadne wierzchowce, które przyśpieszyłyby podróżowanie po obszarach.

Przypomnijmy, że data premiery pełnej wersji Titan Quest 2 nie jest jeszcze znana. Gra ukaże się w późniejszym terminie również na PlayStation 5 i Xbox Series X/S.

Źródło:https://insider-gaming.com/titan-quest-2-early-access-roadmap-revealed/

Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

