Titan Quest 2 otrzyma szereg nowości. Twórcy przedstawiają plany na rozwój gry

Niedawno studio Grimlore Games pochwaliło się liczbą sprzedanych kopii Titan Quest 2 w ramach wczesnego dostępu w zaledwie trzy dni, a teraz twórcy ujawnili plany rozwoju gry na najbliższe miesiące. Deweloperzy opublikowali szczegółową mapę drogową rozwoju Titan Questa 2, która zdradza, czego gracze mogą oczekiwać w najbliższych miesiącach. Studio planuje duże aktualizacje co trzy miesiące, a mniejsze poprawki i zmiany w balansie co sześć tygodni. Dodatkowo, w miarę potrzeb pojawiać się będą hotfixy naprawiające błędy.
Titan Quest 2 – mapa rozwoju gry we wczesnym dostępie
Wśród zapowiedzianych elementów znajduje się kolejny rozdział z nowymi obszarami, przeciwnikami i wyzwaniami, a także pełny kreator postaci i zupełnie nowa klasa mistrzostwa. Studio pracuje również nad kolejnymi rozdziałami, nowymi przedmiotami, bossami, zadaniami i systemem rzemiosła. W planach jest także ulepszony tryb wieloosobowy i dodatkowe wersje językowe.
Duże aktualizacje treści planowane są mniej więcej co trzy miesiące. Choć nie każda z nich będzie zawierała wszystkie rodzaje zawartości, mogą one obejmować takie dodatki jak nowe mistrzostwa, rozdziały fabularne, kreator postaci, nowe systemy rozgrywki i inne usprawnienia – informują twórcy.
Twórcy zapewniają, że w grze nie pojawią się mikropłatności ani loot boxy, ale w przyszłości planowane są dodatki DLC i rozszerzenia. Multiplayer jest obecnie dostępny w wersji podglądowej dla maksymalnie czterech graczy, a jego pełna, znacznie ulepszona wersja ma pojawić się w pełnym wydaniu. Studio potwierdziło także, że w grze nie znajdą się żadne wierzchowce, które przyśpieszyłyby podróżowanie po obszarach.
Przypomnijmy, że data premiery pełnej wersji Titan Quest 2 nie jest jeszcze znana. Gra ukaże się w późniejszym terminie również na PlayStation 5 i Xbox Series X/S.
