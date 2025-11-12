Timothée Chalamet jako gracz ping-ponga w zwiastunie Marty Supreme

To może być czarny koń oscarowego wyścigu.

Studio A24 nie zwalnia tempa – do sieci trafił pełny zwiastun filmu Marty Supreme (w Polsce dystrybuowany jako Wielki Marty), który już teraz wzbudza ogromne emocje wśród fanów kina. Produkcję wyreżyserował Josh Safdie, współtwórca głośnego thrillera Nieoszlifowane diamenty z Adamem Sandlerem. Jego nowy projekt ma jednak znacznie większy rozmach – to najdroższy film w historii A24, z budżetem sięgającym aż 90 milionów dolarów. Marty Supreme – zobacz zwiastun filmu o graczu ping-ponga Film opowiada historię mistrza ping-ponga z lat 50., a w głównej roli występuje Timothée Chalamet, który według pierwszych opinii daje najlepszy występ w swojej karierze. Jego postać jest jednak tylko inspirowana prawdziwą postacią Marty’ego Reismana – ekscentrycznego showmana i sportowca, który był gwiazdą amerykańskich salonów.

Za zdjęcia odpowiada Darius Khondji (Siedem, Zagubione miasto Z), więc można się spodziewać wizualnego spektaklu – zwłaszcza, że recenzenci po pokazie testowym żartowali, iż to „najpiękniejsze mecze ping-ponga, jakie kiedykolwiek widziano w kinie”. Obsada prezentuje się równie nietypowo. Obok Chalameta zobaczymy Gwyneth Paltrow, Frana Dreschera, Tylera, The Creatora, Abla Ferrarę, Pena Jillette’a, Kevina O’Leary’ego i Sandrę Bernhard. Safdie i współscenarzysta Ronald Bronstein stworzyli film, w którym występuje aż 240 postaci mówiących – co przy tak wysokim budżecie i skali projektu brzmi zaskakująco.

GramTV przedstawia:

Pokaz Marty Supreme jako tajnej premiery na Festiwalu Filmowym w Nowym Jorku zakończył się owacjami na stojąco, a w sieci od razu pojawiły się entuzjastyczne komentarze. Oficjalne recenzje są jeszcze objęte embargiem do 1 grudnia, ale wszystko wskazuje na to, że film Safdiego będzie poważnym kandydatem w wyścigu po Oscary. Sam Chalamet, który najpewniej powalczy znowu o statuetkę, nie marnuje okazji, by podgrzewać atmosferę. Aktor opublikował absurdalne wideo promujące film – z postaciami z dyni grającymi w ping-ponga – a jego ekranowa partnerka Gwyneth Paltrow w wywiadach z uśmiechem opowiada o „choreografii języka” w ich scenach miłosnych. Premiera filmu Marty Supreme zaplanowana jest na 25 grudnia 2025 roku. W Polsce film dostępny będzie od 30 stycznia.

Jakub Piwoński Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.





