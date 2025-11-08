Timothée Chalamet domaga się Oscara? „Nienawidzę przegrywać!”

Aktor zaliczył już kilka dramatycznych ról, które zachwyciły krytyków, ale nie na tyle, by wygrać najważniejszą nagrodę.

Timothée Chalamet ma dość przegrywania. W nowym wywiadzie dla Vogue’a 30-letni aktor bez ogródek przyznał, że marzy o statuetce Oscara — i nie zamierza udawać fałszywej skromności. Timothée Chalamet nienawidzi przegrywać i chce wygrać Oscara Aktor komentuje:

Nienawidzę przegrywać. Jeśli na gali jest pięć osób, a cztery wracają z pustymi rękami, to nie myślisz, że te cztery osoby w restauracji pomyślą sobie: „Cholera, nie wygraliśmy?”. Przebywałem w towarzystwie naprawdę hojnych aktorów bez ego, i być może niektórzy z nich pomyśleli sobie: „To była świetna zabawa”. Ale wiem na pewno, że wielu z nich pomyślało sobie: „Kurwa!”. Aktor przyznał też, że ma w sobie ogromne ambicje i nie zamierza się ich wstydzić. – Możecie mnie nazwać zarozumiałym. Ale ja naprawdę wkładam w to pracę – dodał.

Chalamet od lat jest obecny w wyścigu po najważniejsze filmowe nagrody. Choć ma już na koncie SAG Award za rolę w filmie Kompletnie nieznany, to Oscara wciąż nie zdobył. Jego porażki na Oscarach, Złotych Globach i BAFT-ach stały się już rutynowe — ale aktor nie traci zapału. Wszystko wskazuje na to, że w przyszłym roku znów będzie walczyć o statuetkę, tym razem za rolę w filmie Marty Supreme. Krytycy już teraz typują go jako jednego z głównych faworytów sezonu nagród. Choć część komentatorów zarzuca mu zbytnią pewność siebie, trudno odmówić mu pasji. Od Tamtych dni, tamtych nocy, przez Lady Bird, Małe kobietki i Diunę, aż po Kompletnie nieznany i w końcu Marty Supreme – Chalamet udowodnił, że nie boi się trudnych, ambitnych ról. Na horyzoncie ma już kolejne wyzwania – Diunę: Część trzecią i projekt w reżyserii Jamesa Mangolda. Trudno powiedzieć, czy aktorowi bardziej przyda się pokora, czy życzenie pomyślności.

Jakub Piwoński Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.






