To jej pierwsza ważna rola od czasu Avengers. Gwyneth Paltrow chwali się scenami seksu z Timothée Chalametem w Marty Supreme

Spotykają się i on tchnął w nią życie, ale to jest w pewnym sensie transakcja dla nich obojga – wyjaśniła aktorka

Co ciekawe, Paltrow podczas zdjęć zrezygnowała z pomocy koordynatorki ds. intymności, mówiąc jej, by „się wycofała”. „Jestem z czasów, kiedy się rozbierasz, kładziesz się do łóżka, kamera jest włączona” – stwierdziła. Nic dziwnego – aktorka robiła karierę w latach 90., w czasie, gdy nikt jeszcze nie słyszał o czymś takim jak koordynator intymności.