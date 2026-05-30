Tim Sweeney wbija szpilkę Valve. Szef Epic Games o cenach Steam Decka i jachtach Gabe’a Newella

Każda okazja jest dobra, by wbić szpilkę rynkowemu konkurentowi. Dobitnie udowadnia to szef Epic Games.
Tim Sweeney już kilka lat temu zaczął wojnę z Valve. Jej celem, według deklaracji samego zainteresowanego, zakończenie monopolu na rynku PC-owych launcherów.
Tim Sweeney krytykuje podwyżkę cen Steam Decka
Wojna ta na razie idzie średnio. Epic Games Store, mimo wydawania potężnych pieniędzy na darmowe gry oraz produkcje na wyłączność nie był dotychczas w stanie podkopać branżowego hegemona. W tej sytuacji Sweeney zdecydował się podejść do tematu od innej strony. W związku z ogromnymi podwyżkami cen konsoli Steam Deck oraz prognozowanej wycenie Steam Machine prezes Epic Games uderzył w Gabe’a Newella. 56-latek wytknął o 8 lat starszemu rywalowi, iż ten prowadzi wystawne życie, związane m.in. z posiadaniem kilku bogato wyposażonych jachtów. I to ono, a nie sytuacja rynkowa jest powodem wzrostu cen.
Sweeney nie stwierdził tego wprost, ale wykorzystana przez niego ironia nie pozostawia pola do analiz:
Wszyscy są tutaj zbyt surowi. Nastąpił znaczny wzrost kosztów komponentów, które w ostatecznym rozrachunku są finansowane z wydatków klientów Steam, a trendy gospodarcze doprowadziły do poważnych zakłóceń w łańcuchu dostaw części składowych do megajachtów.
Fakty są takie, że Newella faktycznie jest bogaty w jachty. Ba, potrafi on nawet się nimi chwalić, co w czasach podwyższania cen faktycznie nie robi zbyt dobrego wrażenia. Z drugiej strony sam Sweeney nie wydaje się wcale być tutaj tym lepszym, co zresztą zauważyło wielu odpowiadających na jego wpis. Warto wszak przypomnieć, że dopiero co w Epic Games doszło do zakrojonych na szeroką skalę zwolnień, w ramach których pracę straciło ponad 1000 osób. – Hej Tim, a kiedy ostatni raz Valve zwolniło swoich pracowników? – to tylko jeden z komentarzy internautów.
