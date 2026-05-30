Tim Sweeney wbija szpilkę Valve. Szef Epic Games o cenach Steam Decka i jachtach Gabe’a Newella

Tim Sweeney już kilka lat temu zaczął wojnę z Valve. Jej celem, według deklaracji samego zainteresowanego, zakończenie monopolu na rynku PC-owych launcherów.

Tim Sweeney krytykuje podwyżkę cen Steam Decka

Wojna ta na razie idzie średnio. Epic Games Store, mimo wydawania potężnych pieniędzy na darmowe gry oraz produkcje na wyłączność nie był dotychczas w stanie podkopać branżowego hegemona. W tej sytuacji Sweeney zdecydował się podejść do tematu od innej strony. W związku z ogromnymi podwyżkami cen konsoli Steam Deck oraz prognozowanej wycenie Steam Machine prezes Epic Games uderzył w Gabe’a Newella. 56-latek wytknął o 8 lat starszemu rywalowi, iż ten prowadzi wystawne życie, związane m.in. z posiadaniem kilku bogato wyposażonych jachtów. I to ono, a nie sytuacja rynkowa jest powodem wzrostu cen.