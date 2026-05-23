Jeszcze jedna darmowa gra na Steam. Ubiegłoroczna produkcja osadzona w średniowieczu w prezencie

Radosław Krajewski
2026/05/23 08:00
Oferta trwa tylko przez kilka dni.

Steam znów szaleje z rozdawaniem darmowych gier. Wczoraj informowaliśmy o następnym prezencie, a teraz gracze mogą odebrać za darmo jeszcze jeden tytuł całkowicie bezpłatnie. Tym razem trafiło na Bunny Hurling, czyli pierwszoosobową strzelankę osadzoną w średniowiecznych realiach. Tytuł od studia Mounpeak Games zadebiutował na rynku w kwietniu ubiegłego roku i nie spotkał się z wielkim zainteresowaniem graczy. Teraz może się to zmienić i każdy chętnie może samodzielnie sprawdzić tę produkcję. Więcej szczegółów o ofercie znajdziecie poniżej.

Śledź i poluj na króliczki w lesie za pomocą łuku. Tego wymaga Król.

Załaduj katapultę i wystrzel je do zamku. Nikt ci za to nie podziękuje.

Rzeczy zaczynają robić się coraz dziwniejsze… i o wiele bardziej niebezpieczne.

Myślisz, że zdołasz zaspokoić pragnienia Króla? Nie jest znany ze swojej łaskawości.

W BUNNY HURLING MOŻESZ...

  • Poruszaj się cicho i czekaj na idealny moment, aby wypuścić strzałę!
  • Zwab króliczki za pomocą gwizdka na króliki!
  • Uważaj na stworzenia i mściwe duchy! Nie jesteś jedynym drapieżnikiem w lesie!
  • Swobodnie eksploruj dużą, nieliniową mapę, pełną ciekawostek o króliczkach i nie tylko!
  • Zmierzyć się z Królem! – czytamy w oficjalnym opisie gry na Steam.

Kolejna gra za darmo na Steam

Jeżeli jesteście chętni odebrać darmowe Bunny Hurling, to udajcie się pod ten adres. Wystarczy kliknąć „Dodaj do konta”. Promocja trwa tylko do 25 maja do godziny 19:00 czasu polskiego.

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

