Steam rozpoczyna Weekendową Wyprzedaż. Nowe okazje z rabatami do -93%

Na Steam wystartowała ostatnia w tym miesiącu edycja Oferty Weekendowej. W ramach wyprzedaży na platformie Valve przeceniono szeroki wachlarz gier PC, a rabaty sięgają nawet -93%.
Oferta Weekendowa – co nowego przeceniono na Steamie?
Poniżej znajdziecie listę najlepszych tytułów, które są dostępne taniej w ramach wyprzedaży.
- Contraband Police – 47,99 zł (-60%)
- Sleeping Dogs: Definitive Edition – 11,25 zł (-85%)
- Just Cause 3 – 11,10 zł (-85%)
- Return of the Obra Dinn – 55,19 zł (-40%)
- Tactical Breach Wizards – 41,99 zł (-40%)
- Wizard of Legend – 17,39 zł (-70%)
- Baba Is You – 37,79 zł (-30%)
- Hell Let Loose – 49,75 zł (-75%)
- The House of Da Vinci 2 – 22,49 zł (-75%)
- Unpacking – 28,79 zł (-60%)
- The Wild at Heart – 26,99 zł (-70%)
- Dune: Spice Wars – 62,79 zł (-60%)
- The Signal State – 25,19 zł (-65%)
Z promocji możemy skorzystać jedynie przez ograniczony czas.
