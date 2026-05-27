Violetta Villas dostała film. Jest pierwszy teaser

Do sieci trafiła pierwsza zapowiedź filmu Violetta Villas. Produkcja opowie o jednej z najbardziej tajemniczych i charyzmatycznych postaci w historii polskiej muzyki.

Film Violetta Villas zadebiutuje w kinach już w listopadzie, a właśnie pokazano pierwszy teaser produkcji. Krótkie wideo pozwala zobaczyć Sandra Drzymalska w roli legendarnej artystki. Aktorka przeszła na potrzeby filmu wyraźną metamorfozę. Ten wybór obsadowy wzbudza spore zainteresowanie. Violetta Villas – pierwszy teaser biograficznego filmu Film ma przedstawić historię kariery Violetta Villas, od występów na największych scenach Europy i Las Vegas aż po jej późniejsze, znacznie bardziej dramatyczne losy. Twórcy zdecydowali się opowiedzieć tę historię z perspektywy syna wokalistki, który obserwował zarówno narodziny gwiazdy, jak i jej powolny upadek.

W teaserze wykorzystano fragment jednego z najbardziej znanych utworów Villas „Dla ciebie, mamo”, znanego również jako „List do matki”. Piosenka od lat pozostaje jednym z symboli kariery wokalistki i do dziś jest kojarzona przez kilka pokoleń słuchaczy.

Obok Sandra Drzymalska w obsadzie znaleźli się także Jowita Budnik, Mateusz Banasiuk, Borys Szyc oraz Cezary Łukaszewicz. Za reżyserię odpowiada Karolina Bielawska, autorka cenionego dokumentu Mów mi Marianna. Reżyserka wcześniej skupiała się głównie na kinie dokumentalnym. Sama Violetta Villas pozostaje jedną z najbardziej niezwykłych postaci polskiej kultury popularnej. Artystka słynęła nie tylko z charakterystycznego głosu i scenicznego wizerunku, ale też międzynarodowej kariery, która w czasach PRL była czymś absolutnie wyjątkowym. Przez lata wokół Villas narosło również wiele legend i kontrowersji. Film ma szansę zainteresować zarówno starszych widzów pamiętających fenomen artystki, jak i młodsze pokolenie, które zna ją głównie z opowieści i archiwalnych nagrań. Premiera filmu została zaplanowana na 27 listopada.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.










