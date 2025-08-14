Thunderbolts* zmierzają do Disney+. Podano datę premiery filmu Marvela na streamingu

Film jeszcze w tym miesiącu będzie do obejrzenia w domu.

Disney+ oficjalnie potwierdził wcześniejsze doniesienia dotyczące daty premiery Thunderbolts* na platformie streamingowej. Tegoroczny film Marvela zadebiutuje w usłudze już 27 sierpnia. Z tej okazji Disney wypuścił nowy zwiastun oraz plakat, który zapowiada premierę Thunderbolts* na Disney+.

Thunderbolts* – data premiery na Disney+

Film, podobnie jak Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat, nie stał się kinowym hitem. Zarobił 190,2 milionów dolarów w Ameryce oraz 192,1 mln dolarów na pozostałych rynkach. Globalnie daje to 382,4 mln dolarów przy budżecie wynoszącym 180 mln dolarów.