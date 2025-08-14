Zaloguj się lub Zarejestruj

Thunderbolts* zmierzają do Disney+. Podano datę premiery filmu Marvela na streamingu

Radosław Krajewski
2025/08/14 16:15
0
0

Film jeszcze w tym miesiącu będzie do obejrzenia w domu.

Disney+ oficjalnie potwierdził wcześniejsze doniesienia dotyczące daty premiery Thunderbolts* na platformie streamingowej. Tegoroczny film Marvela zadebiutuje w usłudze już 27 sierpnia. Z tej okazji Disney wypuścił nowy zwiastun oraz plakat, który zapowiada premierę Thunderbolts* na Disney+.

Thunderbolts*
Thunderbolts*

Thunderbolts* – data premiery na Disney+

Film, podobnie jak Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat, nie stał się kinowym hitem. Zarobił 190,2 milionów dolarów w Ameryce oraz 192,1 mln dolarów na pozostałych rynkach. Globalnie daje to 382,4 mln dolarów przy budżecie wynoszącym 180 mln dolarów.

GramTV przedstawia:

Historia rozpocznie się od wysłania przez Contessę Valentinę Allegrę De Fontaine grupy bohaterów, Yeleny Belovej, U.S. Agenta, Ghost i Taskmastera, aby zlikwidowali nieznany cel ukrywający się w „skarbcu”. Drużyna szybko zdaje sobie sprawę, że zostali wysłani na śmierć i postanawiają połączyć siły z nieznajomym, aby pokonać Valentinę.

Reżyserem filmu jest Jake Schreier, twórca Robot i Frank oraz Papierowe miasta. W obsadzie znaleźli się: Florence Pugh (Yelena Belova), Sebastian Stan (Bucky Barnes), David Harbour (Red Guardian), Julia Louis-Dreyfus (Valentina Allegra de Fontaine), Wyatt Russell (U.S. Agent), Hannah John-Kamen (Ghost) oraz Olga Kurylenko (Taskmaster), Lewis Pullman (Sentry) i Geraldine Viswanathan.

Thunderbolts*
Thunderbolts*

Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

