Kolejny kinowy film zmierza na Disney+. Musieliśmy na niego czekać prawie 4 miesiące

Tegoroczny film Marvela zmierza na Disney+. Nie chodzi jeszcze o Fantastyczną Czwórkę, ale o Thunderbolts*, które według najnowszych doniesień ma pojawić się na platformie jeszcze w tym miesiącu. Według informacji serwisu The Direct doceniona przez widzów produkcja z MCU może zadebiutować na Disney+ 27 sierpnia. Jeżeli tak się stanie, premiera w serwisie odbędzie się aż po 117 dniach od swojego kinowego debiutu. Już dawno Disney nie kazał swoim użytkownikom tak długo czekać na żaden film, które zazwyczaj pojawiają się na platformie po około 90 dniach.

Thunderbolts* – data premiery na Disney+

Thunderbolts* nie stało się kinowym hitem. Film zarobił 190,2 milionów dolarów w Ameryce oraz 192,1 mln dolarów na pozostałych rynkach. Globalnie daje to 382,4 mln dolarów przy budżecie wynoszącym 180 mln dolarów. Biorąc pod uwagę koszty marketingu, ale również sprzedaż filmu w serwisach VOD oraz sprzedaż praw, m.in. telewizyjnych, Marvel mógł wyjść na zero z tym filmem.

