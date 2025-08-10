Zaloguj się lub Zarejestruj

Kolejny kinowy film zmierza na Disney+. Musieliśmy na niego czekać prawie 4 miesiące

Radosław Krajewski
2025/08/10 08:00
Rekordowo długo Disney kazał czekać widzom na pojawienie się tego filmu na Disney+.

Tegoroczny film Marvela zmierza na Disney+. Nie chodzi jeszcze o Fantastyczną Czwórkę, ale o Thunderbolts*, które według najnowszych doniesień ma pojawić się na platformie jeszcze w tym miesiącu. Według informacji serwisu The Direct doceniona przez widzów produkcja z MCU może zadebiutować na Disney+ 27 sierpnia. Jeżeli tak się stanie, premiera w serwisie odbędzie się aż po 117 dniach od swojego kinowego debiutu. Już dawno Disney nie kazał swoim użytkownikom tak długo czekać na żaden film, które zazwyczaj pojawiają się na platformie po około 90 dniach.

Thunderbolts*

Thunderbolts* – data premiery na Disney+

Thunderbolts* nie stało się kinowym hitem. Film zarobił 190,2 milionów dolarów w Ameryce oraz 192,1 mln dolarów na pozostałych rynkach. Globalnie daje to 382,4 mln dolarów przy budżecie wynoszącym 180 mln dolarów. Biorąc pod uwagę koszty marketingu, ale również sprzedaż filmu w serwisach VOD oraz sprzedaż praw, m.in. telewizyjnych, Marvel mógł wyjść na zero z tym filmem.

Historia rozpocznie się od wysłania przez Contessę Valentinę Allegrę De Fontaine grupy bohaterów - Yeleny Belovej, U.S. Agenta, Ghost i Taskmastera - aby zlikwidowali nieznany cel ukrywający się w „skarbcu”. Drużyna szybko zdaje sobie sprawę, że zostali wysłani na śmierć i postanawiają połączyć siły z nieznajomym, aby pokonać Valentinę.

Reżyserem filmu jest Jake Schreier, twórca Robot i Frank oraz Papierowe miasta. W obsadzie znaleźli się: Florence Pugh (Yelena Belova), Sebastian Stan (Bucky Barnes), David Harbour (Red Guardian), Julia Louis-Dreyfus (Valentina Allegra de Fontaine), Wyatt Russell (U.S. Agent), Hannah John-Kamen (Ghost) oraz Olga Kurylenko (Taskmaster), Lewis Pullman (Sentry) i Geraldine Viswanathan.

Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

