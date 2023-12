THQ Nordic sprawdza cierpliwość fanów. Alone in the Dark opóźnione o kilka miesięcy

Wygląda na to, że THQ Nordic kolejny raz wystawia cierpliwość fanów na próbę i ogłasza przesunięcie terminu premiery Alone in the Dark.

Jeśli śledzicie dzieje Alone in the Dark to z pewnością pamiętacie, że gra miała pierwotnie trafić do sprzedaży 25 października. Jednak ponieważ ten miesiąc obfitował w liczne, duże premiery, wielu wydawców decydowało się na unik. W ten sposób postąpiło THQ Nordic, dzięki czemu uniknęło wypuszczenia swojej gry równolegle z takimi hitami jak Spider-Man 2 i Super Mario Bros. Wonder.

To właśnie wtedy pojawiła się nowa data, którą wyznaczono na 16 stycznia. Jednak także ta data nie zostanie dotrzymana, gdyż jak napisał wydawca, celem jest uniknięcie „trudnego okresu po Bożym Narodzeniu”. I tym razem zadecydowano o przesunięciu premiery na 20 marca 2024 r.

Alone in the Dark dopiero w marcu

Miejmy nadzieję, że tym razem nie będzie żadnych przeszkód i nic nie zakłuci szczęśliwej premiery. W oczekiwaniu można rozegrać udostępniony za darmo prolog, którego akcja rozgrywa się przed wydarzeniami z właściwej gry. Jest on obecnie dostępny na Steamie, PS5 i Xbox Series X/S. Przedstawia historię młodej dziewczyny o imieniu Grace, która wysyła list do Emily w imieniu Jeremy’ego.