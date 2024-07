The Precinct zalicza opóźnienie. Policyjny sandbox z nowym terminem premiery

The Precinct zadebiutuje jesienią 2024 roku. Twórcy tłumaczą przyczyny przesunięcia premiery

Fallen Tree Games wraz z wydawcą Kwalee ogłosili, że The Precinct nie zadebiutuje zgodnie z planem, 15 sierpnia. Nowy termin premiery wyznaczono natomiast na jesień 2024 roku. Jak przekazali deweloperzy (via GamingBolt), decyzja podyktowana była chęcią dopracowania rozgrywki, naprawienia wszelkich pozostałych błędów i zapewnienia płynności. Do sieci trafił również nowy zwiastun informujący o opóźnieniu premiery The Precinct.