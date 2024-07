Nie samym graniem żyje człowiek. Książka kucharska dla fanów The Legend of Zelda ufundowana na Kickstarterze

Gracze łakną wszelkich gadżetów i wydawnictw związanych z ich ulubionymi grami. To dlatego tak dobrze sprzedają się wszelkiego rodzaju poradniki, książki fabularne, albumy oraz książki kucharskie. Nie raz wspominaliśmy już o takich wydawnictwach, jest na przykład książka kucharska dla fanów Wiedźmina, jest też zbiór przepisów inspirowanych Destiny, a teraz pojawiła się okazja, żeby zaopatrzyć się w poradnik kulinarny rodem z The Legend of Zelda.

Unofficial Legend of Zelda Cookbook już ufundowana na Kickstarterze

Co ciekawe, edycja cookbooka związanego z Zeldą pojawia się drugi raz i opracowała ją autorka, której poprzednie dzieło wyprzedawało się błyskawicznie. Aimee Wood, stworzyła swoją pierwszą książkę w 2019 roku, a jej wydanie było możliwe dzięki zbiórce na Kickstarterze. Ponieważ pierwotny pomysł okazał się bestsellerem, powstanie druga edycja i po pięciu latach miała miejsce kolejna zrzutka na Kickstarterze.