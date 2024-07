Niecodzienny kontroler posłużył streamerce do ukończenia Elden Ring: Shadow of the Erdtree

Ukończenie Elden Ring: Shadow of the Erdtree to trudne zadanie, ale jedna ze streamerek podjęła ten wysiłek i udało jej się. Jako kontrolera używała maty do tańca.

Shadow of the Erdtree to pierwszy dodatek stworzony przez japońskie studio FromSoftware dla Elden Ring. Gra, która łączy klasyczną formułę z nowym projektem otwartego świata, zawiera kilka trudnych walk z bossami. SotE zakupiło pięć milionów graczy, ale po premierze okazało się, że ekstremalny poziom trudności przerósł możliwości wielu z nich, co stało się powodem do narzekania i FromSoftware zostało zmuszone do wprowadzenia korekty zaledwie kilka dni po premierze DLC.

Elden Ring: Shadow of the Erdtree ukończone dzięki macie do tańca

Wielu grającym może się wydawać, że Elden Ring i SotE są bardzo trudne lub nawet niemożliwe do ukończenia, ale streamerzy i najwierniejsi fani podjęli wyzwanie FromSoftware. Pojawiło się mnóstwo pomysłów na stosowanie bardzo wymyślnych kontrolerów, które kompletnie nie kojarzą się z pokonywaniem bossów w tego typu grach.