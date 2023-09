Premiera Alone in the Dark przesunięta na styczeń 2024 r. Producenci robią unik

Liczba gier, które chcą uniknąć rywalizacji z Marvel's Spider-Man 2, Alan Wake 2 i innymi, stale rośnie. Teraz dołącza do nich Alone in the Dark.

Trzy miesiące po tym jak Piece Interactive i THQ Nordic ogłosiły, że premiera nowej gry Alone in the Dark jest planowana na 25 października, producent i wydawca zmieniają zdanie.

Komunikat prasowy ujawnia, że premiera Alone in the Dark została przełożona na 16 stycznia. Piece Interactive szczerze przyznało, że chce uniknąć zatłoczonej dużymi premierami końcówki roku i przesuwa premierę na spokojniejszy czas, czyli w tym wypadku na styczeń 2024 roku.

Alone in the Dark z wdziękiem opuści chaotyczne okno premiery w październiku 2023 r. Naszym zamiarem jest uniknięcie konkurowania z premierą epickiej premiery Alana i uniknięcie olśniewającej panoramy miast ozdobionych wdzięcznymi huśtawkami Spider-Mana.

Premiera Alone in the Dark opóźniona

Alone in the Dark to kolejna odsłona kultowego cyklu przygodowych gier akcji w konwencji psychologicznego horroru zapoczątkowanego w 1992 roku. Nie jest to jednak ani remake, ani remaster klasyka, gdyż deweloperzy z Pieces Interactive opracowali reboot cyklu. Gracze, którzy lubią produkcje utrzymane w klimatach grozy, powinni koniecznie zainteresować się tą produkcją.