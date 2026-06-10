Telltale Games wraca na rynek. Czy studio naprawdę wyciągnęło wnioski z przeszłości?

Pomimo wcześniejszych sukcesów targane wewnętrznymi problemami Telltale Games zniknęło z gamedevowej mapy w 2018 roku. Niemniej finalnie wróciło po krótkiej przerwie dzięki LCG Entertainment. Już wtedy The Wolf Among Us 2 w innej niż znana obecnie wersji było rozwijane na zmodyfikowanej wersji silnika Unreal Engine 4, która integrowała również starszą technologię . Coś, co w teorii było dobrym pomysłem, w praktyce było koszmarem, który przyczynił się do późniejszych produkcyjnych opóźnień. A ostatecznie doprowadził do pierwszego resetu tego projektu.

Tak jak za pierwszą część, tak i za drugą odpowiada Telltale Games. Studio, które w międzyczasie zdążyło… zamknąć się .

W rozmowie z Game Developer opowiedział o tym Jamie Ottilie, dyrektor generalny studia:

Na papierze wyglądało to na świetny pomysł. Wydawało się to obiecywać dużą wydajność produkcji, oszczędność czasu i połączenie tego, co najlepsze z obu światów... okazało się to jednak nieprawdą. Podjęliśmy trudną decyzję o resecie, a niestety, kiedy resetuje się cały proces produkcyjny, wiąże się to powrotem do punktu wyjścia i odkręcaniem wszystkiego. Przez pewien czas po prostu nie produkuje się nowej zawartości.

W kolejnych latach regularnie donoszono o problemach drugiego The Wolf Among Us, nic więc dziwnego, że sama gra ma trafić w nasze ręce dopiero w 2027 roku. Obecnie jest ona tworzona już na Unreal Engine 5 i to nie tylko przez samo Telltale – kalifornijską ekipę wspierają dwa zewnętrzne studia, tj. Trick oraz Side. Wydaniem dalszego ciągu przygód Bigby’ego Wolfa zajmie się natomiast PM Studios.

Najbardziej kluczowa jest jednak zmiana filozofii pracy. Stare Telltale upadło także dlatego, że pracowało nad wieloma projektami równocześnie, pakując się w wiele różnych franczyz i marek. Część z nich, jak Strażnicy Galaktyki, Minecraft czy też Gra o Tron finalnie trafiły na rynek, inne zaś jak Stranger Things czy też sequel GoT finalnie zostały skasowane. W przypadku The Wolf Among Us 2 jest jednak inaczej. Zamiast rotacyjnych zespołów rozdzielonych między różne serie, obecnie ekipa skupia się tylko na TWAU – drugiej części oraz remasterze części pierwszej. Inne będzie też podejście do premiery – zamiast wypuszczania kolejnych odcinków pewnych odstępach czasowych, w dniu premiery gracze otrzymają od razu całą grę.

Elementem, który zarzucano staremu Telltale, był rzekomy nacisk kierownictwa na robienie cały czas tej samej gry. Ottilie zapewnia, że w przypadku The Wolf Among Us 2 tak nie jest: