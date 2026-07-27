Crimson Desert z nową aktualizacją. Pearl Abyss poprawia błędy i ułatwia zdobycie ważnego przedmiotu

Aktualizacja wprowadza także kilka zmian dotyczących poruszania się oraz latania.

Twórcy naprawili problem uniemożliwiający przywołanie wiwerny w powietrzu. Poprawiono również działanie umiejętności Aerial Maneuver, która podczas wykonywania Aerial Roll nie zapewniała odpowiedniego zasięgu ruchu.

Choć najnowszy patch nie dodaje nowej zawartości, Pearl Abyss potwierdza, że trwają prace nad kolejnymi aktualizacjami. Deweloperzy zamierzają między innymi przebudować elementy fabuły, aby była bardziej przystępna dla nowych graczy i lepiej tłumaczyła wydarzenia przedstawione w świecie gry.

Równocześnie powstaje pierwsze większe DLC do Crimson Desert. Szczegóły dotyczące jego zawartości nie zostały jeszcze ujawnione, jednak według przedstawicieli studia zapowiadają, że rozszerzenie będzie wyraźnie różnić się od dotychczasowych darmowych aktualizacji.