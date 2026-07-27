Crimson Desert z nową aktualizacją. Pearl Abyss poprawia błędy i ułatwia zdobycie ważnego przedmiotu

Crimson Desert – najważniejsze zmiany w aktualizacji
Wśród najważniejszych poprawek znalazły się:
naprawa błędu powodującego, że niektórzy bossowie stawali się niewidzialni podczas walki,
usunięcie problemów z uprawami, które w określonych sytuacjach nie rosły lub nie mogły zostać zebrane,
poprawka uniemożliwiająca postaciom Oongka i Damiane zapisanie zablokowanego wyposażenia,
zmiana lokalizacji Mace of Ambition, dzięki czemu broń jest teraz łatwiejsza do odnalezienia,
naprawa błędu sprawiającego, że duża ryba niesiona przez bohatera znikała po opróżnieniu pułapki na ryby.
Aktualizacja wprowadza także kilka zmian dotyczących poruszania się oraz latania.
GramTV przedstawia:
Twórcy naprawili problem uniemożliwiający przywołanie wiwerny w powietrzu. Poprawiono również działanie umiejętności Aerial Maneuver, która podczas wykonywania Aerial Roll nie zapewniała odpowiedniego zasięgu ruchu.
Choć najnowszy patch nie dodaje nowej zawartości, Pearl Abyss potwierdza, że trwają prace nad kolejnymi aktualizacjami. Deweloperzy zamierzają między innymi przebudować elementy fabuły, aby była bardziej przystępna dla nowych graczy i lepiej tłumaczyła wydarzenia przedstawione w świecie gry.
Równocześnie powstaje pierwsze większe DLC do Crimson Desert. Szczegóły dotyczące jego zawartości nie zostały jeszcze ujawnione, jednak według przedstawicieli studia zapowiadają, że rozszerzenie będzie wyraźnie różnić się od dotychczasowych darmowych aktualizacji.