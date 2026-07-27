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Crimson Desert z nową aktualizacją. Pearl Abyss poprawia błędy i ułatwia zdobycie ważnego przedmiotu

Mikołaj Berlik
2026/07/27 11:00
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Pearl Abyss udostępniło kolejną aktualizację do Crimson Desert.

Po kilku tygodniach pełnych większych nowości, takich jak nowe zestawy pancerzy czy funkcja cross-save, najnowszy patch koncentruje się na poprawie stabilności i eliminacji najbardziej uciążliwych problemów zgłaszanych przez graczy.

Crimson Desert
Crimson Desert

Crimson Desert – najważniejsze zmiany w aktualizacji

Wśród najważniejszych poprawek znalazły się:

  • naprawa błędu powodującego, że niektórzy bossowie stawali się niewidzialni podczas walki,
  • usunięcie problemów z uprawami, które w określonych sytuacjach nie rosły lub nie mogły zostać zebrane,
  • poprawka uniemożliwiająca postaciom Oongka i Damiane zapisanie zablokowanego wyposażenia,
  • zmiana lokalizacji Mace of Ambition, dzięki czemu broń jest teraz łatwiejsza do odnalezienia,
  • naprawa błędu sprawiającego, że duża ryba niesiona przez bohatera znikała po opróżnieniu pułapki na ryby.

Aktualizacja wprowadza także kilka zmian dotyczących poruszania się oraz latania.

GramTV przedstawia:

Twórcy naprawili problem uniemożliwiający przywołanie wiwerny w powietrzu. Poprawiono również działanie umiejętności Aerial Maneuver, która podczas wykonywania Aerial Roll nie zapewniała odpowiedniego zasięgu ruchu.

Choć najnowszy patch nie dodaje nowej zawartości, Pearl Abyss potwierdza, że trwają prace nad kolejnymi aktualizacjami. Deweloperzy zamierzają między innymi przebudować elementy fabuły, aby była bardziej przystępna dla nowych graczy i lepiej tłumaczyła wydarzenia przedstawione w świecie gry.

Równocześnie powstaje pierwsze większe DLC do Crimson Desert. Szczegóły dotyczące jego zawartości nie zostały jeszcze ujawnione, jednak według przedstawicieli studia zapowiadają, że rozszerzenie będzie wyraźnie różnić się od dotychczasowych darmowych aktualizacji.

Źródło:https://gamingbolt.com/crimson-desert-update-changes-the-mace-of-ambitions-location-fixes-crops-not-growing-and-more

Tagi:

News
PC
aktualizacja
RPG
PlayStation 5
Pearl Abyss
Xbox Series X
Xbox Series S
Crimson Desert
aktualizacja gry
Mikołaj Berlik
Komentarze
1
dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 11:04

Mi szkoda że nasz latający mount ma teraz cooldown.




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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112