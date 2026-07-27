Zaloguj się lub Zarejestruj

Letnia Wyprzedaż w PlayStation Store rozszerzona. Ponad 2800 nowych promocji na gry PS4 i PS5

Mikołaj Berlik
2026/07/27 14:00
0
0

Metal Gear Solid Delta, Final Fantasy VII Rebirth, DOOM: The Dark Ages i wiele innych tytułów taniej.

Sony rozszerzyło trwającą Letnią Wyprzedaż w PlayStation Store, dodając do niej ponad 2800 kolejnych gier na PlayStation 4 i PlayStation 5. Nowa pula ofert obejmuje zarówno najnowsze produkcje, jak i cenione hity z ostatnich lat, a rabaty sięgają nawet 91%.

PS Store
PS Store

Ciąg dalszy letniej wyprzedaży w PS Store

Najlepsze promocje:

GramTV przedstawia:

Tagi:

Sony
PlayStation 4
PlayStation
PlayStation Store
Sony Interactive Entertainment
wyprzedaż
PlayStation 5
wyprzedaż gier
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112