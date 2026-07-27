Letnia Wyprzedaż w PlayStation Store rozszerzona. Ponad 2800 nowych promocji na gry PS4 i PS5

Sony rozszerzyło trwającą Letnią Wyprzedaż w PlayStation Store, dodając do niej ponad 2800 kolejnych gier na PlayStation 4 i PlayStation 5. Nowa pula ofert obejmuje zarówno najnowsze produkcje, jak i cenione hity z ostatnich lat, a rabaty sięgają nawet 91%.
Ciąg dalszy letniej wyprzedaży w PS Store
Najlepsze promocje:
- METAL GEAR SOLID Delta: SNAKE EATER (PS5) – 135,60 zł (-60%)
- FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE (PS5) – 76,65 zł (-65%)
- FINAL FANTASY TACTICS – The Ivalice Chronicles (PS4 & PS5) – 155,40 zł (-40%)
- FINAL FANTASY VII REBIRTH (PS5) – 103,60 zł (-60%)
- DOOM: The Dark Ages (PS5) – 98,67 zł (-67%)
- Call of Duty: Vanguard (PS4) – 72,25 zł (-75%)
- Indiana Jones and the Great Circle (PS5) – 203,40 zł (-40%)
- Evil West (PS4 & PS5) – 51,80 zł (-80%)
- Far Cry 4 (PS4) – 17,98 zł (-85%)
- The Outer Worlds 2 (PS5) – 149,50 zł (-50%)
- Little Nightmares III (PS4 & PS5) – 84,50 zł (-50%)
- Wreckfest (PS4) – 25,80 zł (-80%)
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