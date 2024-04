The Wolf Among Us 2 jednak powstaje. Telltale twierdzi, że nie porzuciło projektu

Być może pamiętacie, że Telltale pięć lat temu zapowiedziało The Wolf Among Us 2. W trakcie wokół tej gry narosło tyle niepewności, że fani stracili nadzieję, że gra rzeczywiście powstanie.

Telltale zapewnia fanów, że The Wolf Among Us 2 jest wciąż w fazie produkcyjnej i nie ma planu, żeby skasować ten projekt. Warto przy okazji przypomnieć, że pierwsza odsłona epizodycznej gry-kryminalnej w stylu neo-noir powstała w 2013 roku. Wygląda też na to, że premiera kontynuacji nie nastąpi szybko.

The Wolf Among Us 2 jednak powstaje. Telltale nie zrezygnowało z gry

The Wolf Among Us 2 ogłoszono w 2019 r. I od tego czasu nie pojawiały się żadne aktualizacje na temat rozwoju gry, a jeśli nałożymy na to dość burzliwe dzieje Telltale w tym czasie, to rysował się mało optymistyczny scenariusz. Jak to zwykle bywa w przypadku tak długo ciągnących się produkcji, pojawiły się plotki, jakoby projekt został odłożony na później, a nawet że trafił zwyczajnie do kosza. Mimo tego wielu graczy wciąż było dobrej myśli i wychodzi na to, że ich cierpliwość (być może) zostanie w końcu wynagrodzona.