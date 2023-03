The Wolf Among Us 2 nie zadebiutuje w 2023 roku. Gra zalicza spore opóźnienie

Ponad rok temu The Wolf Among Us 2 doczekało się pierwszego zwiastuna. Telltale Games zapowiadało wówczas, że produkcja zadebiutuje na rynku w 2023 roku. Okazuje się jednak, że fani The Wolf Among Us muszą uzbroić się w cierpliwość, ponieważ wspomniany termin jest już nieaktualny. Deweloperzy poinformowali bowiem o sporym opóźnieniu.

Premiera The Wolf Among Us 2 opóźniona

Jamie Ottilie – dyrektor generalny Telltale Games – w rozmowie z serwisem IGN poinformował, że oczekiwania graczy wobec The Wolf Among Us 2 są „dość wysokie”, a zespół potrzebują dodatkowego czasu, by im sprostać. Dlatego też podjęto decyzję o przełożeniu premiery wspomnianej produkcji, której debiutu należy spodziewać się najwcześniej w 2024 roku.