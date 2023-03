Nie tylko The Expanse i The Wolf Among Us 2. Telltale Games pracuje nad 3 grami

W tym tygodniu dowiedzieliśmy się, że The Wolf Among Us 2 nie zadebiutuje w tym roku. Latem do sprzedaży ma natomiast trafić The Expanse: A Telltale Series. Okazuje się jednak, że wymienione tytuły nie są jedynymi produkcjami, nad którymi pracuje obecnie Telltale Games. Studio posiada bowiem rzekomo jeszcze jedną – niezapowiedzianą do tej pory – grę.

Telltale Games pracuje nad trzecią – tajemniczą – grą

Powyższe informacje pochodzą z raportu opublikowanego przez redakcję IGN. Niestety serwis nie ujawnił żadnych dodatkowych informacji na temat tajemniczego projektu. Wiadomo jedynie, że gra znajduje się obecnie na „bardzo wczesnym” etapie produkcji. Na oficjalną wspomnianego tytułu zapowiedź z pewnością przyjdzie nam więc jeszcze trochę poczekać.



Na koniec warto natomiast przypomnieć, że wspomniane na początku wiadomości The Expanse: A Telltale Series doczekało się niedawno obszernej prezentacji rozgrywki. Deweloperzy ze studia Telltale Games oraz Deck Nine ujawnili również oficjalne wymagania sprzętowe gry dla wersji PC.