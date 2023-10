The Wolf Among Us 2 trafi do kosza? W Telltale Games doszło do zwolnień

Telltale Games zostało reaktywowane w 2019 roku, a Huang ponownie dołączył do studia w zeszłym roku, ponieważ – jak sam podkreśla – był ogromnym fanem The Wolf Among Us i bardzo chciał pracować nad kontynuacją. Obecnie przyszłość The Wolf Among Us 2 jest jednak nieznana, ponieważ – jak informuje wspomniany deweloper – na początku września Telltale Games zwolniło większość pracowników.

Huang najprawdopodobniej miał na myśli osoby odpowiedzialne stricte za The Wolf Among Us 2, a nie całe studio. W kolejnych wpisach deweloper wyjaśnia bowiem, że wspomniana produkcja była rozwijana przez „bardzo mały” zespół, a on sam był niezwykle podekscytowany kontynuacją The Wolf Among Us. Dodał również, że Telltale Games podjęło decyzję o zwolnieniach kilka tygodni po przejęciu brytyjskiego Flavourworks.