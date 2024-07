Legacy of Kain powraca? Fani serii mogą wkrótce otrzymać remaster dwóch części

Wygląda na to, że na rynku zadebiutuje niebawem Legacy of Kain: Soul Reaver 1 & 2 Remastered.

Już pod koniec 2022 roku pojawiła się nadzieja na powrót serii Legacy of Kain. Crystal Dynamics przeprowadziło wówczas ankietę, w której fani wspomnianej marki dali wyraźnie do zrozumienia, czego oczekują od deweloperów i niewykluczone, że ich prośby zostaną wkrótce wysłuchane. Wygląda bowiem na to, że na rynek zmierza Legacy of Kain: Soul Reaver 1 & 2 Remastered.

Legacy of Kain: Soul Reaver 1 & 2 Remastered wkrótce z prezentacją?

W San Diego rozpoczęła się kolejna edycja Comic-Con, czyli jednego z największych i najważniejszych konwentów dla miłośników komiksów, filmu i fantastyki na świecie. Na wspomniane wydarzenie udał się jeden z użytkowników forum ResetEra, który podzielił się interesującym odkryciem. Okazuje się bowiem, że na jednym ze stoisk znajdowały się figurki przedstawiające bohaterów Legacy of Kain.