The Thaumaturge wkrótce otrzyma polski dubbing. Twórcy potwierdzają dobre wieści

Na początku marca na rynek trafiła polska gra RPG studia Fool's Theory. The Thaumaturge spotkało się z ciepłym odbiorem wśród krytyków, ale także graczy, otrzymując 79% pozytywnych opinii na platformie Steam. Teraz twórcy mają dobre wieści w sprawie polskiego dubbingu.

W mediach społecznościowych pojawiły się dobre wieści związane z The Thaumaturge. Jak przekazują twórcy, trwają prace nad polskim dubbingiem, który wkrótce ma pojawić się w grze. Niestety nie wiemy, kogo usłyszymy w obsadzie.

Dodatkowo deweloperzy z Fool’s Theory mają dla graczy miłą niespodziankę. Gra The Thaumaturge jest bowiem obecnie dostępna z 20% zniżką na platformie Steam, dzięki czemu zakupimy tytuł w cenie 111,99 zł.

The Thaumaturge to fabularna gra RPG z niejednoznacznymi moralnie wyborami, rozgrywająca się w kulturowym tyglu Warszawy początku XX wieku. W świecie tym istnieją salutorzy: ezoteryczne istoty, które tylko taumaturdzy mogą dostrzegać i wykorzystywać do swoich potrzeb. – czytamy w opisie gry.